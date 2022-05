Giulio Zeppieri a RTL 102.5: “Ho saputo di dover giocare la sera prima. Per chi tifo? Spero che gli italiani vadano più avanti possibile"

Giulio Zeppieri è stato ospite questa mattina a RTL 102.5 durante “W L’Italia” in diretta dal Foro Italico di Roma e ha parlato della sua esperienza agli internazionali BNL d’Italia.





Giulio Zeppieri è un giovanissimo tennista italiano, di Latina, classe 2001. Da quando gioca a tennis? “Gioco a tennis da quando avevo cinque anni, da sempre”, ha detto Zeppieri.

E sulla sua esperienza agli internazionali BNL d’Italia? “Non dovevo neanche giocare, ero qui. Mi hanno chiamato all’ultimo e ho accettato”, ha raccontato il giovane tennista. “Si è fatto male Lorenzo Musetti che ha rinunciato, al suo posto è andato Luca Nardi e quindi mi sono ritrovato a giocare. L’ho saputo la sera prima alle 19”.

Com’è giocare al Foro Italico con il pubblico che è in presenza? “Credo di aver visto raramente un’atmosfera del genere”, ha raccontato Zeppieri. “L’ho sentita addosso in una maniera incredibile, soprattutto alla seconda partita. Era pienissimo, le persone si accalcavano per vedere. Per me è stata un’esperienza pazzesca che non dimenticherò”.

Per chi tifa agli internazionali? “Visto che la vivo come giocatore non ho un tifo in particolare”, ha detto Zeppieri. “Spero che gli italiani vadano più avanti possibile”.