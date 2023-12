Gli Articolo 31 a RTL 102.5: «'Una cosa bene' parla dell'amore duraturo, che richiede impegno e attraversa anche momenti difficili. Va celebrato, cosa che non accade spesso nella musica pop»

Uscito l’8 dicembre, “Una cosa bene”, è il nuovo singolo degli Articolo 31 in collaborazione con i Coma_Cose, una canzone d’amore, sull’amore. Il brano contrappone - con rime taglienti e piene di sarcasmo - le relazioni capaci di superare il tempo a quelle vissute da ragazzini. «Finalmente abbiamo fatto ‘una cosa bene’», scherza J-Ax a RTL 102.5.

Un singolo che vede per la prima volta la collaborazione degli Articolo31 con i Coma_Cose, coppia indissolubile nell’arte e nella vita. «Siamo molto orgogliosi di questo brano. Abbiamo fatto un provino, io cantavo la parte ora eseguita dai Coma_Cose. L’ho ascoltata bene e ho pensato: 'Sai Jad, non mi sembra giusto che io canti questa parte'. Parla dell'amore duraturo, in cui 'l'addio non è una possibilità'. Quando eravamo a Sanremo ho visto l’esibizione dei Coma_Cose e mi sono emozionato, mi hanno preso il cuore. Ho pensato che fosse fantastico che loro cantassero questa parte. Ho contattato Fausto che ha apportato alcune modifiche al testo, e California ha aggiunto la musicalità. L'amore duraturo, che richiede impegno e attraversa anche momenti difficili, va celebrato, cosa che non accade spesso nella musica pop», racconta J-Ax.

Gli Articolo 31 sono reduci da un tour che li ha visti tornare sul palco con le novità del loro percorso e con i brani storici. «Il nostro tour ci ha regalato grandi soddisfazioni; non abbiamo nemmeno affisso manifesti, ma è andato molto bene. Non vediamo l'ora di ritornare in tour; i momenti migliori sono quando siamo in studio e sul palco», spiega Jad. Presto J-Ax e Jad torneranno con nuova musica. «Prevediamo altri singoli e successivamente l'uscita dell'album, che è praticamente pronto. Ci saranno collaborazioni importanti, ma non possiamo rivelarle», continuano.

Infine, sul dibattito sulla responsabilità dei contenuti veicolati nei testi delle canzoni rap e trap, J-Ax afferma: «Ritengo che sia un modo per cambiare argomento. In politica, ci sono evidenti fallimenti, e anziché discuterne, continuiamo a concentrarci su questioni superate dagli anni '50, quando accusavano il rock 'n' roll. Allora dovremmo criticare Tarantino per il sangue nei film. L'arte permette di esprimersi liberamente. Non spetta alla musica educare, ma alle famiglie, allo Stato e alla società. Non possiamo limitare la libertà di espressione, anche se non siamo d'accordo con ciò che viene detto. Viviamo in un mondo libero e democratico, e soprattutto nell'arte non dovremmo imporle limiti».