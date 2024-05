Gli hacker prendono di mira videogiochi e giocattoli, è l'allarme degli esperti per la Giornata Mondiale dei Bambini

Smartphone e computer in mano ai minori e anche loro non sono esenti da rischi. I bambini sono i nuovi obiettivi degli hacker e delle campagne che mirano a rubare i dati dai dispositivi personali. L'allarme è stato lanciato dagli esperti di sicurezza di Kaspersky che, in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini, che si tiene il 25 e il 26 maggio in Vaticano, hanno analizzato le minacce che i criminali rivolgono proprio a bimbi, ragazzi e genitori, su temi a loro cari.





Marchi imitati

Tra i marchi più presi di mira dalle attività malevole degli hacker ci sono Lego e Minecraft. Le insidie arrivano soprattutto da mail ingannevoli, il cosiddetto phishing, che vengono indirizzate soprattutto a smartphone e tablet. La tecnica degli hacker è quella di sponsorizzare applicazioni e videogame con i brand più famosi, dentro i quali nascondere i loro software falsi, capaci di infettare pc, tablet e samrtphone per spiare tutte le operazioni e carpire dati anche sensibili.





Il phishing

E' soprattutto il phishing a preoccupare di più. malgrado l'allarme sia noto da tempo, a volte si commette l'errore di cliccare o parire mail che sembrano innocue, ma che in realtà non lo sono affatto. Le caselle di posta sono piene di messaggi che riprendono loghi e testi di videogame e giocattoli, spingendo magari i più piccoli, che non sono ben consci del pericolo che corrono, cliccano su link e aprono file corrotti.





Il fine degli hacker

L'intenzione degli hacker è sempre lo stesso: impossessarsi dello smartphone o del tablet del malcapitato per bloccarlo e chiedere un riscatto, oppure prelevare informazioni sensibili, come i codici delle carte di credito.





La ricerca

Secondo la ricerca degli esperti di sicurezza di Kaspersky, nel solo primo trimestre del 2024 sono stati rilevati 1.264.866 tentativi di attacco a dispositivi mobili e desktop, camuffati da argomenti popolari tra i ragazzi. Un aumento di oltre il 30% rispetto al primo trimestre del 2023. Le minacce via computer restano le più diffuse con il 98,7% contro l'1,3% degli apparecchi mobili. L'agenzia ha individuato 27.576 tentativi di installare trojan sui dispositivi degli utenti, una tipologia di virus spia, mentre gli adware, che visualizzano fastidiosi pop-up pubblicitari indesiderati sullo schermo, sono stati 27.570.