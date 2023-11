Gli italiani sono in salute, il 75% dice di sentirsi bene o molto bene, record delle persone sane in Puglia, ultima la Sardegna Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Gli italiani stanno bene di salute, o perlomeno il 75% dei connazionali giudica positivamente il proprio stato di salute. E’ quanto emerge dai dati dalle sorveglianze Passi e Passi d'Argento, aggiornati al biennio 2021-2022 dell’Istituto superiore della sanità. Numeri che salgono al massimo in Puglia, dove l’83,3% dei cittadini dice di sentirsi bene o molto bene e nella provincia di Bolzano, dove la percentuale di chi è soddisfatto della propria salute è dell’81,5%. Per contro in Sardegna il 66,2% e in Basilicata (66,8%) vivono gli italiani più insoddisfatti della loro salute.





Pochi gli insoddisfatti

Se la maggior parte degli italiani dice di sentirsi bene o molto bene, meno del 3% degli adulti, invece non è soddisfatto della propria salute e dichiara di sentirsi male o molto male. Tutti gli altri sono moderatamente soddisfatti delle proprie condizioni. Il numero totale medio di giorni in cui gli italiani si dicono in cattiva salute fisica e mentale è 4,5 (negli ultimi 30 giorni), mentre il numero medio di giorni in cui si avverte limitazione delle attività quotidiane scende a 1,2.





Anziani in salute

Anziani non è più sinonimo di malattie, infatti i dati sulla salute mettono in mostra che tra gli ultra 65enni, il 91% giudica complessivamente positivo il proprio stato di salute, mentre il 45% lo giudica discreto e “bene o molto bene” il 46% degli intervistati. Anche in questo caso la differenza tra le città italiane si nota percentuali che salgono al 95,5% a Bolzano e in Toscana, seguiti da Molise (95,1%) e Trento (94,8%). Solo il 9% dà un giudizio negativo della propria salute per cui “'va male” o “molto male”. Tra gli indicatori della salute è quello delle cadute negli ultra 65enni. I dati riferiti al periodo 2021-2022 evidenzia che l’8% degli intervistati ha dichiarato di essere caduto nei 30 giorni precedenti l'intervista. Il 13% di queste persone ha dovuto ricorrere almeno un giorno al ricovero ospedaliero di almeno un giorno. Si cade più in casa (64%) che in strada (19%), in giardino (13%) o altrove (4%).





I Farmaci

La salute passa anche dall’uso dei farmaci e negli anziani l’87% degli intervistati ha dichiarato di farne uso o averne fatto uso la settimana precedente il sondaggio, mentre quasi il 39% riferisce di averne assunti di almeno 4 diverse tipologie. Con le Marche in testa a livello regionale: il 46%. Infine, l'uso di farmaci sale con l’aumento dell’età. Tra chi prende 4 o più medicinali, cresce con l'età (28% fra i 64-74enni, 45% fra i 74-84enni e 61% fra gli ultra 85enni).