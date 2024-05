Festa del Lavoro, sindacati in Piazza a Monfalcone. Meloni, approvato nuovo pacchetto da 5 miliardi

Lavoro, diritti, sicurezza. Sono queste le parole chiave di giornata per i sindacati, che scelgono Monfalcone, in provincia di Gorizia, per riunirsi in una grande manifestazione. Sul palco i segretari di Cgil, Cisl e Uil. Chieste misure strutturali, per i salari, per le pensioni, per i giovani. "Dobbiamo fermare la scia di sangue sul lavoro" dice il leader Cisl Sbarra. Ma l'attacco è anche all'esecutivo. "Serve una politica diversa ma il governo continua a pensare di poter fare quello che vuole senza confrontarsi con i sindacati, con il mondo del lavoro e questo è un danno per il Paese" dice il segretario della Cgil Landini. "Chiediamo al governo di parlare di lavoro e di sicurezza tutto l'anno. Sempre, non solo in occasione del Primo maggio" aggiunge Bombardieri per Uil. Manifestazione della Cgil anche a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, per commemorare la strage di Portella della Ginestra, dove nel 1947 morirono contadini e braccianti. Partecipano anche la segretaria del Pd Elly Schlein - che rilancia sul salario minimo - e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte - che ha firmato il referendum contro il Jobs Act. Corteo anche a Milano, manifestazione sotto la pioggia a Torino. Appuntamento invece dalle 15.30, a Roma, per il tradizionale concertone, quest'anno al Circo Massimo.





MELONI, I DATI SUL LAVORO E IL PACCHETTO DA 5 MILIARDI

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intanto in un video diffuso sui social esprime soddisfazione per i dati sull’occupazione. Numeri– dice -. Poi ricorda quanto fatto fin qui, con". La Premier ha poi illustrato i due decreti approvati ieri dal Consiglio dei Ministri. Tra cui quello che riforma le politiche di coesione e che dedica 5 miliardi di euro al mondo del lavoro.spiega, puntando a spendere le risorse in modo veloce, per combattere le disparità tra i territori. Messaggi sono arrivati poi dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del Senato, Ignazio La Russia. Al centro la sicurezza sul lavoro, con ancora troppe morti definite