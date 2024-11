Gli sconti del Black Friday, gli americani hanno speso finora 990 miliardi per feste, anche in Italia è caccia all’acquisto Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Si apre la stagione degli acquisti di Natale e, ormai diventato un punto di riferimento mondiale, il Black Friday con i suoi maxi-sconti apre la stagione dello shopping delle feste negli Usa. Gli esperti hanno calcolato che quest’anno gli americani spenderanno di meno. Secondo le stime l’incasso sarà fra il 2,5% e il 3,5%, il più basso degli ultimi sei anni, per un totale di quasi 990 miliardi di dollari. Gli americani stanno facendo i conti con l’inflazione, ma per natale apriranno i loro portafogli. Soprattutto cercando di approfittare del periodo delle grandi offerte che va dal giorno del Ringraziamento e il Cyber Monday. Altra stima è quella che in questo arco di tempo saranno circa 183,4 milioni gli americani che cercheranno di approfittare dei maxi-sconti del Black Friday. La National Retail Federation ha calcolato che in media, gli americani spenderanno 902 dollari a persona per le feste 2024 fra regali e cene.





L’Italia

Da qualche anno anche in Italia è scoppiata la mania del Black Friday e gli italiani ne approfittano per fare shopping in vista del Natale. Secondo Confcommercio quest’anno ci sarà un aumento dei connazionali che faranno acquisti in questo periodo: il 67,2% rispetto al 60% dell'anno scorso, soprattutto donne e adulti sotto i 50 anni, in particolare del Nord Italia. Assoutenti mette però in guardia sulle “trappole”. Sono già partiti i tentativi di truffa legati alle vendita del Black Friday. L’associazione sottolinea come siano già una valanga i messaggi promozionali all'interno dei quali si celano raggiri e tentativi di furto dei dati bancari degli utenti. Attenzione anche ai finti negozi online che, dopo aver incassato il denaro dai consumatori, spariscono nel nulla. Diversi negozi hanno anticipato gli sconti cercando di recuperare le perdite dovute al calendario: quest'anno infatti la stagione dello shopping natalizio dura solo 26 giorni rispetto ai 31 dello scorso anno.





Gli acquisti

Quali articoli si acquistano maggiormente durante il Black Friday? Per i bambini in cima alla lista dei desideri ci sono Lego, videogiochi e le Barbie. Gli adulti puntano su capi di abbigliamento ed apparecchi elettronici .