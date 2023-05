Guerra in Sudan, prevista una nuova tregua di una settimana a partire da domani

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Una settimana di pace, è quello che hanno concordato i due capi delle fazioni che stanno creando un clima di tensione in Sudan da oltre un anno. Nelle ultime settimane è precipitata la situazione, da metà del mese di aprile, con combattimenti in tutto il Paese. La guerra civile che vede contrapposti i due gruppi militari del paese, capitanati rispettivamente da Abdel Fattah Al-Burhan, leader dell’esercito regolare, e Mohamed Hamdan Dagalo, comandante delle forze speciali RSF. Nei giorni scorsi era stata concordata un’altra serie di tregue, più brevi di quella che dovrebbe avvenire a partire da domani che, tuttavia, non sono mai state rispettate nonostante i numerosi colloqui avvenuti tra i due generali. In Sudan la guerra ha causato lo sfollamento di oltre 330mila persone. Il motivo principale del coinvolgimento e il conseguente sfollamento dei civili è che il campo di battaglia si trova proprio all'interno delle aree urbane del Paese, con attacchi aerei addirittura sulla capitale Khartum, città che ospita oltre 6 milioni di persone.





I motivi della guerra civile

Nonostante si possa pensare che si tratti di una guerra civile fra governo e ribelli rivoluzionari, come spesso accade, questo non è il caso del Sudan, in quanto il conflitto riguarda una resa dei conti interna al corpo militare, l’esercito regolare e le forze speciali RSF. I due comandanti sono, infatti, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio di Sovranità del paese. I motivi principali del conflitto riguardano l’interesse delle potenze straniere per i giacimenti di oro e petrolio del Paese, oltre all'introduzione di 100mila nuovi uomini nell'esercito. Il Sudan vive una guerra semi-costante da oltre 30 anni e fatica a mantenere una situazione di pace duratura.