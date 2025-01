Gustavo Rodriguez, il padre di Belen, è stato dimesso, torna a casa dopo il gravissimo incidente

Gustavo Rodriguez, padre delle showgirl Belen e Cecilia, torna a casa dopo il ricovero del 6 dicembre a seguito di un incidente provocato da un incendio all’interno di una ex fabbrica tessile a Gallarate, in provincia di Varese. Il papà delle sorelle Rodriguez è stato gravemente ustionato dalle fiamme su volto e braccia. Dopo settimane di grande preoccupazione e dopo il Natale e il Capodanno passato in ospedale, finalmente Gustavo Rodriguez può tornare dalla sua famiglia.

A rivelare la notizia è la moglie, Veronica Cozzani, tramite un video postato su Instagram che ritrae l’uomo, di spalle, che sta uscendo dall’ospedale con sua figlia Cecilia. "Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!", si legge su Instagram. Il sottofondo musicale è 'Veronica', il brano scritto da Gustavo proprio per la moglie.

Il video mostra l’uomo di 66 anni vestito con un paio di pantaloni della tuta, un piumino nero e con un cappello. Ai piedi ha delle ciabatte. È intuibile la gravità delle ustioni dalle varie fasciature che si intravedono sulla testa e sembrerebbe anche sul collo e sulle mani, che sono fasciate fino alle dita.





LE PAROLE DI CECILIA RODRIGUEZ

Anche Cecilia Rodriguez ha deciso di dare un aggiornamento sulla situazione del padre postando sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in ospedale con una mascherina, un camice e dei guanti, immediatamente prima di entrare nel reparto dove il padre era ricoverato. “Mi sa che è l’ultima volta che entro qua” ha scritto poi. Un epilogo positivo dopo una vicenda che ha rischiato di avere risvolti drammatici.