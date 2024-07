Ha riaperto la Via dell'Amore, il sentiero più romantico d’Italia, il cammino mozzafiato nelle Cinque Terre

E’ uno dei percorsi più interessanti e panoramici per chi ama il trekking. Finalmente ha riaperto la Via dell’Amore, il sentiero più romantico d’Italia che si snoda tra Riomaggiore e Manarola, nelle Cinque Terre, in provincia de La Spezia, che era chiuso dal 2012 a causa di una frana che ferì quattro turiste australiane. L’apertura, da ieri, sabato 27 luglio, è solo per i residenti, mentre i turisti potranno tornare a percorrere questo sentiero dal prossimo 9 agosto.





I lavori per la sicurezza

Durante la chiusura della Via dell'Amore sono stati effettuati lavori per la messa in sicurezza del percorso. Sono stati bonificati gli 80mila metri quadrati di parete rocciosa bonificati, 40mila metri lineari di ancoraggi nella falesia, sono stati stesi 26mila metri quadrati di rete di acciaio inox ad alta resistenza, messe a dimora 9mila piante, ma sono state realizzate barriere paramassi per 5mila metri quadrati, ripristinati camminamenti per 950 metri e 140 metri di galleria artificiale risanati.





Il museo

La Via dell’Amore nelle Cinque Terre non sarà solo un sentiero, diventerà anche un percorso museale a cielo aperto con esposizione e opere d'arte, un esempio di turismo sostenibile. Lo ha annunciato il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia. "Diventa oggi il nostro museo, e come per Firenze la Galleria degli Uffizi, il simbolo iconico del nostro passato e del futuro che vogliamo intraprendere” sottolineando che “Un'opera che non sarebbe stata possibile senza la visione condivisa e la collaborazione istituzionale con Regione Liguria e il Parco Nazionale delle Cinque Terre che hanno riconosciuto il valore strategico del restauro di un monumento nazionale e simbolo dell'Italia nel mondo".