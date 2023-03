Ho riscoperto la fede rischiando di morire. Marcello Cirillo a cuore aperto

"Oggi incontrerò i miei tre angeli, Stefano, Nicholas e Chiara, tre ragazzi che mi hanno salvato la vita": Marcello Cirillo, per anni volto di riferimento in Rai, qualche giorno fa ha lanciato un appello ai microfoni di Alberto Matano. "Voglio conoscere quei ragazzi che mi hanno salvato sulla Cassia Bis", aveva detto il musicista. Nel giro di poche ore sono arrivare le prime segnalazioni, Marcello è riuscito a risalire a loro chiamandoli al telefono. "Ci vedremo in zona Gemelli, uno di loro lavora in un bar della zona", racconta ancora a RTL 102.5 News.

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Cirllo si trovava, intorno alle 15 sulla Cassia bis, a bordo della sua Smart. Il musicista racconta di essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri. L'auto, poi, si è ribaltata dall'altra parte della strada. "Sotto shock, ma illeso", aveva scritto sui social. Nel corso della sua intervista a RTL 102.5 News svela di aver pensato di morire: "In quei momenti ho avuto in mente i miei nipoti e poi mi sono detto: 'Sono finito nell'altra corsia, se passa un’auto è finita'. Invece, sono arrivati questi tre angeli, mi hanno salvato". Cirillo, poi, parla del rapporto con la Fede. "Sicuramente questo incidente mi ha fatto capire l'importanza di Dio. Sono salvo per miracolo", conclude.