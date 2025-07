I Campi Flegrei tornano a tremare. Registrata una scossa di magnitudo 4.0

Un boato, poi la scossa, la preoccupazione e le persone scese in strada. A tremare, alle 9.14 di questa mattina, sono stati ancora una volta i Campi Flegrei. Il terremoto, avvertito distintamente anche a Napoli, è stato di magnitudo 4.0, con epicentro in mare, lungo la costa di Bagnoli Dazio, in piena caldera flegrea, ad una profondità di circa tre chilometri. E a restituire la forza dell’evento è stata la paura della popolazione, con numerose testimonianze anche sui social, nel tam-tam di segnalazioni e chiamate ai Vigili del Fuoco.





NON CI SONO DANNI

E in questo momento, a Napoli e dintorni, sono in corso sopralluoghi, per accertare le condizioni degli edifici. Fin qui però, non si registrano danni. In via precauzionale, è stata evacuata la sede di Fuorigrotta dell'Università Federico II di Napoli. L'Eav, che gestisce il servizio ferroviario, ha fatto sapere che sono state temporaneamente interrotte le linee Cumana e Circumflegrea, per effettuare controlli sulle infrastrutture. E anche Trenitalia, sul suo sito, informa che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potranno subire ritardi.





PROSEGUE LO SCIAME SISMICO

Tutto mentre prosegue lo sciame sismico, con una serie di piccole scosse di assestamento, circa una decina, in una zona che continua a preoccupare da tempo. L'ultimo evento sismico rilevante era stato lo scorso 30 giugno, quando la scossa fu di magnitudo 4.6, la stessa forza di quella registrata nella notte del 13 marzo, quando si parlò della più violenta degli ultimi quarant'anni.