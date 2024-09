I Cesaroni 7, le riprese slittano in avanti. Amendola: “Spero davvero si faccia”

La notizia aveva innescato un’ondata di gioia. Ora invece aleggia un clima piuttosto pessimista. Se qualche mese fa sembrava certo il ritorno de I Cesaroni, la serie che ha incollato milioni di spettatori davanti alla tv per molti anni, ora le cose sembrano essere più incerte. Se in un primo momento addirittura si ipotizzava la messa in onda nel orso del 2025, ora le cose appaiono più sfumate.





I CESARONI 7, FUTURO INCERTO?

Intervistato dal Messaggero, Claudio Amendola ha parlato dei suoi prossimi progetti. Oltre a parlare del ritorno de I Cassamortari, l'attore romano non ha potuto non fare riferimento anche a I Cesaroni, le cui riprese sarebbero dovute iniziare a novembre. Stando alle sue parole al momento, la produzione della settima stagione sarebbe stata rimandata a data da destinarsi.

“Non è confermato. Non vorrei parlarne, i Cesaroni scivola in avanti per mille motivi. Non aggiungo altro. Cause di forza maggiore. Importanti. Spero veramente che si faccia.”





I CESARONI E IL SUCCESSO SULLE PIATTAFORME

La notizia farà storcere il naso a chi questa riunione l'aveva desiderata e, adesso, dovrà aspettare ancora altro tempo per capire se, davvero, ci sarà la possibilità di rivedere la famiglia Cesaroni sullo schermo oppure no. L’interesse verso questa serie non è mai tramontato negli anni, anzi grazie all'inserimento delle prime sei stagioni nei cataloghi della piattaforme streaming, il successo si è anche allargato. L’idea di mettere in cantiere una nuova serie è da una parte coraggiosa ma dall’altra potrebbe essere un grande successo, soprattutto se si facesse leva sull’effetto nostalgia.





I CESARONI, LA TRAMA IN BREVE

Lucia, divorziata, torna a Roma e incontra Giulio, suo ex fidanzato ora vedovo: tra i due si riaccende la passione e quindi decidono di sposarsi. Lucia, poco prima del matrimonio, si trasferisce in casa Cesaroni con le due figlie; inizia così la storia dei Cesaroni, famiglia allargata composta da ben sette membri. Il matrimonio di Giulio e Lucia è messo più volte alla prova, le figlie della donna hanno un pessimo approccio con i ragazzi, tanto che Eva se ne vuole tornare a Milano. Anche Sergio, l'ex marito di Lucia, interferisce perché la donna ritorni con le figlie da lui, prima minacciando senza successo Giulio e la consorte, poi facendo finta di essere malato e quindi inducendo la donna a seguirlo a Milano per assisterlo. La messinscena viene scoperta e i due possono finalmente sposarsi ma anche dopo il matrimonio la coppia viene insidiata. Andrea, collega di Lucia, fa spesso delle avances alla donna e ciò innervosisce Giulio. Marco è fin dal primo momento colpito da Eva, ragazza affascinante e sensibile. L'inizio della convivenza fra i due è però difficile: Marco, per colpa sua ma anche di Rudi e Walter (migliore amico di Marco), fa spesso delle brutte figure apparendo agli occhi di Eva come un rozzo cafone. La nuova situazione familiare risveglia in Marco l'interesse per la musica, che aveva abbandonato quando era morta la madre. Proprio la musica sembra essere un punto di contatto tra Marco ed Eva.