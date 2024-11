I Coma_Cose a RTL 102.5: “È da più di un anno che non suoniamo e ci manca tanto. Il gol, per noi, sarebbe far uscire il prossimo disco in primavera e fare delle belle date quest’estate”

I Coma_Cose, sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il loro nuovo brano, “POSTI VUOTI”, pubblicato lo scorso 25 ottobre. L’introduzione strumentale con il groove energico di basso suonato da Michelangelo, che ha curato anche la produzione del brano, fa immergere subito nel mood autunnale di “POSTI VUOTI” e ne restituisce pienamente il racconto malinconico. L’atmosfera, carica di nostalgia, si srotola attraverso varie stanze testuali. La consolidata pennellata urban e cantautorale di Fausto Lama rimane ancorata ad un giro ipnotico sul quale cresce la voce di California. Nel vuoto dello spazio fisico che riflette quello esistenziale si sottendono i fili dei ricordi, e non basta l'eco di un posto desolato per riempire una mancanza affettiva. Ai microfoni di RTL 102.5, i due hanno raccontato: «Siamo contenti, è un pezzo che a noi piace molto e questo mood malinconico autunnale è proprio il nostro. L’abbiamo scritta in estate con Michelangelo, in un suo studio super figo su una barca. Si è creata un’atmosfera nordica e sembrava di essere in Islanda o in un altro continente, invece eravamo a Cremona. Adesso stiamo lavorando con un po' di persone, stiamo capendo quale sarà la rosa dei brani che andrà nel disco, che sta prendendo sempre più forma. È più di un anno che non facciamo date vere e proprie e ci manca tanto suonare. Il gol sarebbe far uscire il disco in primavera e fare delle belle date quest’estate, speriamo di farcela».





Il matrimonio della coppia

Non tutti sanno che California e Fausto Lama sono anche una coppia e che, proprio a inizio ottobre di quest’anno, i due si sono sposati a Milano. In merito al matrimonio, i Coma_Cose hanno rivelato: «Finalmente ci siamo sposati. Eravamo in ventidue persone, di cui otto bambini, ed è stato molto bello, eravamo tutti felici. È stata una cosa in famiglia, super tranquillo e a fine giornata eravamo abbastanza provati. Non abbiamo cantato al nostro matrimonio ma il papà di California ha cantato una canzone con la base al telefono, perché non c’era una postazione karaoke come avrebbe voluto lui. Poco dopo il matrimonio abbiamo fatto uscire una nuova canzone, ovvero “POSTI VUOTI”, e, tornati dal viaggio di nozze in Giappone, abbiamo iniziato a dedicarci alla promozione del brano. Intanto però abbiamo anche finito il trasloco e comprare casa ti fa capire che è una specie di creatura e va curata e custodita». «Il romanticismo nelle nostre canzoni è un argomento di cui dibattiamo spesso, è metà amore metà odio. Scrivere in due non è facile. La canzone da cantautore, a cui ambiamo, deve partire dalla pancia ed essere in due lo rende difficile. L’amore è già un punto di vista duale di partenza e spesso è la tela su cui scriviamo, ci piacerebbe esplorare altri codici e ci stiamo provando» hanno aggiunto durante The Flight.