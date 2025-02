I Coma_Cose a Sanremo con “Cuoricini”: “Un brano d’amore che racconta la quotidianità di chi è insieme da tanti anni”

Dopo aver esordito sul palco dell’Ariston nel 2021 con “Fiamme negli occhi”, ed essere tornati nel 2023 con “L’Addio”, quest’anno i Coma_Cose torneranno in gara con il brano “Cuoricini”. Ospiti sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo in compagnia di Carolina Rey e Angelo Baiguini, dichinano: «Questa canzone celebra l’amore, ma tocca anche le difficoltà di una relazione lunga. Siamo insieme da tanti anni, e ogni tanto ci fermiamo a riflettere sulla quotidianità. Il brano nasce proprio da questa riflessione, con la speranza che tutti possano riconoscersi in queste parole, tracciando un po' il percorso della vita ai tempi dei social», dichiarano California e Fausto Lama.

UN BRANO CHE RACCONTA LA QUOTIDIANITÀ

Fausto Lama e California sono una coppia in musica ma anche nella vita reale e lo scorso novembre sono convolati a nozze. Questo sarà il loro primo Festival di Sanremo da marito e moglie. Come hanno raccontato ai microfoni di RTL 102.5, però, il matrimonio non ha cambiato molto nella loro quotidianità. «È il nostro primo festival da sposati, non cambia nulla rispetto a prima, se non il fatto che abbiamo una festa in più nel nostro calendario dei ricordi», dichiarano i Coma_Cose.

Un brano che racconta la quotidianità di una relazione lunga, soprattutto ora che i social e la tecnologia ci distraggono anche nei momenti più intimi, come quando siamo seduti sul divano insieme. «Nel brano cantiamo “Un divano e due telefoni, è la tomba dell’amore” perché i telefoni a volte sono una barriera, perché come si fa a perdersi negli schermi quando hai davanti degli occhi bellissimi?», aggiunge Fausto Lama ai microfoni di W l’Italia.

LA SERATA COVER: I COMA_COSE CON JOHNSON RIGHEIRA

Venerdì 14 febbraio, sarà la serata delle cover e dei duetti e i Coma_Cose duetteranno con Johnson Righeira per festeggiare i 40 anni di "L'estate sta finendo". Ospiti sul radio truck di RTL 102.5 a Sanremo, Fausto Lama e California anticipano: «Un incontro speciale con una persona incredibile che abbiamo avuto il piacere di conoscere in queste settimane. Sarà bellissimo!», concludono i due. Il 14 febbraio sarà anche San Valentino, peccato non poter cantare “Cuoricini” quella sera, ma siamo certi che i Coma_Cose riusciranno comunque a portare su quel palco tantissimo amore.