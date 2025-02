I Coma_Cose parteciperanno alla 75esima edizione del Festival di Sanremo California e Fausto Lama saliranno sul palco dell’Ariston per la terza volta il prossimo febbraio, con la canzone "Cuoricini", dopo l’esordio nel 2021 che li ha visti conquistare il pubblico con il brano “Fiamme negli occhi” (doppio disco di platino) e il ritorno nel 2023 con “L’Addio” (doppio disco di platino).

Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, California e Fausto Lama sono il duo più interessante del panorama musicale attuale e hanno recentemente pubblicato il singolo “POSTI VUOTI”, un brano che unisce un groove energico a un racconto malinconico, che arriva dopo il successo della coinvolgente e ipnotica “MALAVITA” (disco di platino), giunta alla prima posizione delle classiche radiofoniche a metà agosto e che li ha visti protagonisti durante l’estate 2024.

BIOGRAFIA DE I COMA_COSE

I Coma_Cose sono California e Fausto Lama, un duo nato nel 2016, coppia nella vita e nella musica,

che unisce vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. Nel 2017 i Coma_Cose pubblicano i primi quattro brani con relativi videoclip e nell’autunno dello stesso anno lanciano con Asian Fake “Inverno Ticinese”, il loro primo EP-manifesto: il risultato di pubblico e critica è esplosivo. In soli 12 mesi i Coma_Cose allargano il proprio pubblico, cominciano a passare In radio e chiudono il 2018 con un centinaio di concerti all’attivo.

Nel 2019 danno vita al loro primo disco “Hype Aura” cui segue un anno tto di soddisfazioni e riconoscimenti: varcano i conni della penisola, suonando a Parigi in apertura ai Phoenix e allo Sziget Festival di Budapest. Il 2019 è l’anno dei tutto esaurito nei club, tra cui quello all’Alcatraz di Milano che segna un patto d’affetto tra gli artisti e la città d’adozione, del Primo Maggio a Roma e del Capodanno a Milano in piazza Duomo.

LE CERTIFICAZIONI

Ottenute le prime certicazioni FIMI - “Post Concerto” (disco d’oro) e “Mancarsi” (disco di platino)- i Coma_Cose cominciano il 2020 all’insegna delle collaborazioni, duettano con i Subsonica e Francesca Michielin e insieme al produttore Stabber danno vita ad un nuovo EP: “DUE”. Nel 2021 partecipano alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo incantando con il brano “Fiamme

Negli Occhi” (doppio disco di platino) e annunciano l’uscita del loro nuovo album “Nostralgia” uscito il 16 aprile 2021, e seguito dal Nostralgia Tour, che li ha portati ad esibirsi in tutta Italia in più di 30 appuntamenti. Il 4 novembre 2022 esce “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi”, il loro nuovo album, anticipato dal singolo “Chiamami”. Nel 2023 partecipano in gara alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “L’Addio” (doppio disco di platino), incluso nel repack dell'album uscito il 10 febbraio. Il brano vince il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e alla vigilia della manifestazione ricevono anche il Premio Lunezia.

A seguito della pubblicazione dell’album, i Coma_Cose partono per il tour Un Meraviglioso Modo Di Incontrarsi nei club di tutta Italia conclusosi con due straordinarie date in USA, a Miami e Los Angeles. Nel 2024 tornano con l’ipnotico singolo “MALAVITA” (disco di platino), uscito ad aprile, che li vede protagonisti dell’estate e raggiunge ad agosto la prima posizione delle classiche radiofoniche. In autunno pubblicano il singolo “POSTI VUOTI”, prodotto da Michelangelo.