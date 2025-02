I Coma_Cose a Sanremo con "Cuoricini": il significato della canzone in gara all'Ariston

“Cuoricini” è la canzone dei Coma_Cose. Un brano ritmato che sicuramente piacerà al pubblico e farà cantare tutti. Ma c'è dell'altro: il ritornello è già una hit. Preparatevi a cantare e ballare.

QUAL E' IL SIGNIFICATO DELLA CANZONE?

Da una parte c'è qualcosa che ricorda il ritmo degli anni Ottanta, un po' alla Alan Sorrenti. «Siamo eccitati all’idea di partecipare per la terza volta al Festival: questo brano è un insieme di tante idee che in passato non funzionavano, ma che qui si incastrano come per magia» rivela a Tv sorrisi e canzoni Fausto Lama. «Come “Le fiamme negli occhi” e “L’addio” anche qui cantiamo gli alti e bassi di una coppia che, come tante, deve fare i conti con le distrazioni dei social» commenta California. E se “Cuoricini” fosse un cibo? «Sarebbero delle caramelle alla fragola, profumate e dolcissime!», continua.

La canzone è ricca di immagini che suscitano forti sentimenti. Ascoltando la canzone e leggendo il testo c'è modo di immedesimarsi nella quotidianità e nella concretezza della vita di coppia. In quale modo? Attraverso un affondo nella vita di tutti i giorni, passando per le fragilità quotidiane ed emotive. Una vita, apparentemente, tranquilla non esiste.

Non è la prima volta che I Coma_Cose arrivano sul palco dell'Ariston. Per loro, infatti, si tratta della terza volta con un grandissimo successo. La prima volta insieme a Sanremo da sposati.

Le prove dal vivo, al Teatro Ariston, vanno avanti Ed è arrivato anche il momento dei Coma_Cose: emozionatissimi. Prove, ovviamente, blindatissime. Il testo della canzone in gara, come hanno spiegato nel corso delle interviste, parla di una storia d'amore: alti e bassi, lati positivi e negativi. Ma i "cuoricini" fanno pensare anche ai like e, quindi, al tipico linguaggio dei social. Conosciuto dai giovanissimi, e non solo. Tanti sono i cuoricini che arrivano, prepotentemente, nella nostra vita. Ogni giorno. Basta aprire i social per notalo. Ed è questo lo spunto offerto dai Coma_Cose.

