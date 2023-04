I Cugini di Campagna a RTL 102.5: "Preparatevi a ballare Anima Mia Remix"

LA PRIMA VOLTA A SANREMO CON “LETTERA 22”

Dopo oltre 50 anni di carriera, i Cugini di Campagna hanno esordito al 73° Festival di Sanremo con “Lettera 22”. «Del Festival di Sanremo è rimasto l’entusiasmo ma anche molta consapevolezza. Molte persone ci dicono ‘questo brano mi è arrivato dopo’, ora arriva alle persone. È un brano fatto da due parti: il ritornello, che arriva subito, e la parte della strofa, che va sentita e risentita, è evocativa», racconta Tiziano Leonardi. «I giovani non si aspettavano questo da un gruppo storico come noi. Abbiamo deciso di non mettere il falsetto, un nostro marchio di fabbrica, volevamo fare qualcosa di diverso», aggiunge Nicolino "Nick" Luciani.

Il brano, scritto per loro da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista, è la dimostrazione di come la musica possa dialogare con il passato con uno sguardo al futuro. «Quella con La Rappresentate di Lista è stata un’ottima collaborazione, è uscita fuori una cosa unica. Da entrambe le parti c’è stato un apporto importante al brano, loro come autori e noi con l’arrangiamento vocale. Inoltre, Fabio Gargiulo ha fatto un grande arrangiamento, sfruttando le nostre voci nell’ambito dell’orchestra», afferma Silvano Michetti.