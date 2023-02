I Depeche Mode arrivano a Sanremo. A RTL 102.5 raccontano lo speciale rapporto con l’Italia

Grande attesa a Sanremo per l’esibizione dei Depeche Mode, i super ospiti internazionali che Amadeus ha voluto sul palco dell’Ariston per la serata finale della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Con quella di stasera, la band è alla sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo come ospiti. «Ricordavo di essere stato qui solo una volta, forse ci siamo divertiti troppo per ricordarlo», dice Dave Gahan a RTL 102.5. «In Italia abbiamo registrato parte di Personal Jesus e Violator, il rapporto con questo Paese è molto forte», racconta la band.



La band inglese eseguirà in anteprima mondiale “Ghosts Again”, primo singolo estratto dal nuovo album "Memento Mori" (Columbia Records/Sony Music), in arrivo il 24 marzo. «’Ghosts Again’ è un pezzo a metà fra gioia e malinconia. All’interno del disco c’è speranza», concludono.