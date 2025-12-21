I libri da leggere della settimana, tra “Quattro verità sepolte”, “Le chiavi del cosmo”, “Trilogia cosmica” e “Twist”
21 dicembre 2025, ore 09:00
Il Natale è dietro l’angolo, e allora ecco alcune letture adeguatamente coinvolgenti per il periodo delle festività, con racconti itineranti in grado di far viaggiare pur stando in poltrona
Lo spirito delle feste è qui, ci avvolge nel suo manto rosso, ci spinge a essere più buoni. Che poi non dovrebbe essere l’istinto dominante di tre o quattro settimane all’anno, ma vabbè, questa è un’altra storia. Senza nasconderci e lasciando da parte i finti buonismi, saranno giorni “di fuoco” quelli che ci attendono. In una costante alternanza tra domande scomode a cui rispondere – “come stanno andando gli esami all’università?”, “e allora, il fidanzatino?”, “e quindi un figlio quando?” – e grandi abbuffate di cibo, a cui è praticamente impossibile sottrarsi. Non vorremo far preoccupare nonni e zie varie, vero?
Per fortuna non di solo cibo per lo stomaco vive chi passa da queste parti ogni fine settimana, consapevole di trovare il menù perfetto per nutrire anche la propria mente. La consueta rubrica domenicale dei libri da leggere non conosce sosta, pronta magari a dare qualche utile consiglio anche per chi è in (estremo) ritardo con i regali di Natale. Qualora i titoli trattati nelle scorse settimane – tra “L’isola del giorno prima”, “Quegli oscuri presagi”, “The Waterfall” e “Prigionieri”, o ancora i nuovi libri di Stephen King, Dan Brown, Ken Follett e John Grisham usciti in questo 2025 – non fossero stati sufficienti.
Questa settimana tocca invece a:
- "Quattro verità sepolte" di Joy Ellis (Piemme)
- "Le chiavi del cosmo" di Glenn Cooper (Nord)
- "Trilogia cosmica” di C.S Lewis (Adelphi)
- "Twist" di Colum McCann (Feltrinelli)
QUATTRO VERITÀ SEPOLTE, L’INGHILTERRA PATRIA DI MISTERI
A Natale sono tutti più buoni, o almeno questo vorrebbe la regola aurea indicata anche in apertura di articolo. Ma questo non vuol di certo significare che ci si debba privare dei piccoli piaceri della vita, che magari possono arrivare da una lettura in grado di tenere con il fiato sospeso. E allora partiamo subito alla grande, tra i libri da leggere di questa settimana, con un bel thriller a carattere psicologico.
Si intitola “Quattro verità sepolte” il volume di Joy Ellis che arriva in Italia grazie a Piemme. Una storia che ci trasporta in Inghilterra, precisamente nell’area delle Fens, la zona a prevalenza paludosa che trova posto nella zona orientale del paese. È qui che troviamo una ragazza adolescente intenta a vagare in stato confusionale, terrorizzata e completamente inzuppata dalla pioggia. Qualcuno l’avrebbe drogata a una festa, e la sua amica Emily sarebbe stata rapita.
Condizionali d’obbligo, vista l’attendibilità tutta da verificare della giovane. Anche perché di questa Emily, oltre a non essercene traccia, nessuno pare averne mai incrociato la strada. Nessuno la conosce, nessuno l’ha vista. Il ritrovamento su una spiaggia poco distante del cadavere di un’altra giovane donna apre poi lo scenario a ulteriori punti di domanda. A maggior ragion considerando che si tratta di un posto in cui, anni e anni addietro, una bambina era sparita senza lasciare traccia.
Sono i primi due ingredienti di un thriller in cui la verità è tutt’altro che semplice da scoprire, con l’ispettore Rowan Jackman e la sergente Marie Evans, chiamati a indagare sul caso, che avranno un bel po’ di gatte da pelare. E a scavare in una palude come la zona delle Fens si rischia di disseppellire un bel po’ di cose che qualcuno, probabilmente, avrebbe preferito che rimanessero celate. Il tutto in un susseguirsi di colpi di scena e di scoperte che lasceranno a bocca aperta.
LE CHIAVI DEL COSMO, INGRANAGGI PERICOLOSI
Il finale del 2025, lungi dall’essere un periodo “pigro” in termini di grandi uscite letterarie, accoglie sugli scaffali un altro autore che, nell’ultimo quindicennio o poco più, ha fatto viaggiare e sognare milioni e milioni di lettori e lettrici in tutto il mondo. In giro dal 2009 – e con una carriera che ha rischiato di non decollare, complice la poca fiducia degli agenti letterari nel suo primo lavoro, “La biblioteca dei morti” – ha un ruolino di marcia di tutto rispetto.
Parliamo di Glenn Cooper, che torna al cospetto dei suoi fan (e, perché no, anche dei nuovi lettori, incuriositi dalla fama che lo precede) con “Le chiavi del cosmo”, il nuovo romanzo edito da Nord. Una storia “macchinosa” – e l’anticipazione, per gli amanti della semiotica, potrebbe arrivare dagli ingranaggi in copertina – e ad ampio respiro che promette di far viaggiare con la fantasia. Protagonista è David Birch, un archeologo che non disdegna di confrontarsi con le sfide, seppur sempre con l’aplomb che si confà a un accademico.
La logica però rischia di vacillare, compromessa com’è da ciò che avviene nel cuore della Cappadocia. È qui che si trova Derinkuyu, leggendaria città sotterranea, che nasconde in un cunicolo mai esplorato un mistero a cui non è possibile dare una spiegazione razionale. Si tratta di un congegno meccanico con incisa una mappa del mondo dettagliata e anche avveniristica, considerando che vi trovano posto sia elementi terracquei conosciuti che quelli allora ancora non scoperti.
La risposta, ovviamente, non sarà a portata di mano, e richiederà a David il passaporto sempre pronto. Un racconto itinerante che, esplorando mezza Europa, vedrà l’archeologo vestire i panni di un aspirante Pollicino, seguendo indizi come fossero briciole di pane. Tracce che però possono portare su sentieri molto pericolosi, perché ci sono segreti che a volte chiedono silenziosamente di rimanere tali.
TRILOGIA COSMICA, IL “SIGNORE DEGLI ANELLI” DELLA FANTASCIENZA IN UN SOLO VOLUME
La settimana che anticipa il Natale porta in dote con sé un regalo anticipato per gli appassionati di fantascienza. Un salto temporale all’indietro, considerando che parliamo della riedizione di un capolavoro di un po’ di tempo fa, ma che vale sempre la pena recuperare. E questo tanto per chi ha già avuto la fortuna e il piacere di leggerlo, tanto per le nuove generazioni che si affacciano su questo specifico ambito della letteratura, che da sempre fa viaggiare in lungo e in largo la fantasia.
Si intitola “Trilogia cosmica” il lavoro firmato Clive Staples Lewis e pubblicato in questa edizione “omnia” da Adelphi. Nella sinossi, la storia contenuta all’interno del libro è messa in parallelo con “Il Signore degli Anelli” di Tolkien (di cui era amico, tra l’altro). L’una per la fantascienza, l’altra per il fantasy. Un confronto che non viene fatto a caso, considerando il grande background dell’autore britannico, vissuto nel periodo compreso tra il 1898 e il 1963. Un lasso di tempo in cui ha fatto galoppare la fantasia, considerando la saga de “Le cronache di Narnia” che ha animato la scena letteraria negli anni ’50 del novecento.
Un racconto che porta lontano nello spazio assieme al professore di filologia Elwin Ransom, rapito da due scienziati e portato sul pianeta Malacandra. La fuga dalle grinfie di questi ultimi, che avevano piani destinati ad andare evidentemente a rotli, gli riesce nello stesso giorno in cui mette piede sul pianeta. Ed è l’anticamera di un viaggio all’insegna dello stupore. Dal primo approccio con Hyoi, della popolazione locale, agli altri abitanti del pianeta. Un racconto (di fatto epico) dal respiro ampissimo e dal sapore futuristico che, nonostante sia quasi passato un secolo dalla sua pubblicazione originale, riesce ancora oggi a stuzzicare quel senso di meraviglia anche nei lettori più smaliziati.
Una grande prova di talento e visione che, di fatto nacque un po’ per gioco, considerando che il tutto rientrava in una sfida personale tra Lewis e Tolkien. Il primo aveva il compito di dar vita ambientata lontana nello spazio, mentre il secondo avrebbe dovuto fare lo stesso, ma allontanandosi nel tempo. Due “mattacchioni” che hanno fatto sognare (e continueranno a farlo) generazioni e generazioni di appassionati.
TWIST, IN FONDO AL MAR…
Chiudiamo la parentesi di questa domenica “pre-festiva” con un ultima “immersione” (e mai parola fu usata in maniera più azzeccata) tra le pagine dei libri da leggere selezionati per questa settimana. E ancora una volta il racconto che lettori e lettrici si troveranno dinanzi sarà in grado di tenere con il fiato sospeso. Per non dire “senza fiato”, a ragion veduta.
Si intitola “Twist” il romanzo di Colum McCann pubblicato da Feltrinelli, che giustifica le parole sottolineate precedentemente per un motivo ben preciso. Protagonista è Anthony Fennell, giornalista irlandese che focalizza le sua attenzioni su ciò che avviene sul fondo del mare. Un luogo silenzioso e isolato, ma che custodisce grandi segreti, oltre a fungere da messaggero d’eccezione. È proprio sul fondo del mare che si srotolano infatti migliaia e migliaia di chilometri di cavi, incaricati di trasportare le informazioni più disparate in giro per il globo. Ci sono testi e immagini, ma anche virus che viaggiano rapidissimi da una parte all’altra, senza sosta. Ma cosa accade se uno di questi cavi si spezza?
C’è ovviamente chi è addetto alle riparazioni, come scopre lo stesso Fennell che si imbarca sulla Georges Lecointe, nave capitanata dall’ingegnere John Conway. Questi sono solo i primi germogli di una storia pronta a decollare e a muoversi nelle direzioni narrative più disparate grazie alla presenza di personaggi di spessore e dalle caratteristiche ben definite. Ed è proprio sotto questo profilo che il libro dà il meglio di sé, nell’evoluzione e nello sviluppo dei personaggi con il passare del tempo.
Un fuoripista molto interessante, in termini di focus principale del racconto, che sposta lo sguardo del lettore su un tema portante decisamente poco inflazionato, oltre che istruttivo e denso di significati metaforici.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Dario Vanacore
Come dal fornaio, Pasquale Cannatà ci parla del suo libro: un viaggio nel mondo dei lievitati che arriva su carta dal web
Tantissime ricette che nascono in formato social per poi divenire parte di un ricettario dalle tante sfumature, frutto di attenta e costante sperimentazione con ingredienti sempre diversi