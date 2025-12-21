I libri da leggere della settimana, tra “Quattro verità sepolte”, “Le chiavi del cosmo”, “Trilogia cosmica” e “Twist”

Lo spirito delle feste è qui, ci avvolge nel suo manto rosso, ci spinge a essere più buoni. Che poi non dovrebbe essere l’istinto dominante di tre o quattro settimane all’anno, ma vabbè, questa è un’altra storia. Senza nasconderci e lasciando da parte i finti buonismi, saranno giorni “di fuoco” quelli che ci attendono. In una costante alternanza tra domande scomode a cui rispondere – “come stanno andando gli esami all’università?”, “e allora, il fidanzatino?”, “e quindi un figlio quando?” – e grandi abbuffate di cibo, a cui è praticamente impossibile sottrarsi. Non vorremo far preoccupare nonni e zie varie, vero?

Per fortuna non di solo cibo per lo stomaco vive chi passa da queste parti ogni fine settimana, consapevole di trovare il menù perfetto per nutrire anche la propria mente. La consueta rubrica domenicale dei libri da leggere non conosce sosta, pronta magari a dare qualche utile consiglio anche per chi è in (estremo) ritardo con i regali di Natale. Qualora i titoli trattati nelle scorse settimane – tra “L’isola del giorno prima”, “Quegli oscuri presagi”, “The Waterfall” e “Prigionieri”, o ancora i nuovi libri di Stephen King, Dan Brown, Ken Follett e John Grisham usciti in questo 2025 – non fossero stati sufficienti.

Questa settimana tocca invece a:

- "Quattro verità sepolte" di Joy Ellis (Piemme)

- "Le chiavi del cosmo" di Glenn Cooper (Nord)

- "Trilogia cosmica” di C.S Lewis (Adelphi)

- "Twist" di Colum McCann (Feltrinelli)





QUATTRO VERITÀ SEPOLTE, L’INGHILTERRA PATRIA DI MISTERI

A Natale sono tutti più buoni, o almeno questo vorrebbe la regola aurea indicata anche in apertura di articolo. Ma questo non vuol di certo significare che ci si debba privare dei piccoli piaceri della vita, che magari possono arrivare da una lettura in grado di tenere con il fiato sospeso. E allora partiamo subito alla grande, tra i libri da leggere di questa settimana, con un bel thriller a carattere psicologico.

Si intitola “Quattro verità sepolte” il volume di Joy Ellis che arriva in Italia grazie a Piemme. Una storia che ci trasporta in Inghilterra, precisamente nell’area delle Fens, la zona a prevalenza paludosa che trova posto nella zona orientale del paese. È qui che troviamo una ragazza adolescente intenta a vagare in stato confusionale, terrorizzata e completamente inzuppata dalla pioggia. Qualcuno l’avrebbe drogata a una festa, e la sua amica Emily sarebbe stata rapita.

Condizionali d’obbligo, vista l’attendibilità tutta da verificare della giovane. Anche perché di questa Emily, oltre a non essercene traccia, nessuno pare averne mai incrociato la strada. Nessuno la conosce, nessuno l’ha vista. Il ritrovamento su una spiaggia poco distante del cadavere di un’altra giovane donna apre poi lo scenario a ulteriori punti di domanda. A maggior ragion considerando che si tratta di un posto in cui, anni e anni addietro, una bambina era sparita senza lasciare traccia.

Sono i primi due ingredienti di un thriller in cui la verità è tutt’altro che semplice da scoprire, con l’ispettore Rowan Jackman e la sergente Marie Evans, chiamati a indagare sul caso, che avranno un bel po’ di gatte da pelare. E a scavare in una palude come la zona delle Fens si rischia di disseppellire un bel po’ di cose che qualcuno, probabilmente, avrebbe preferito che rimanessero celate. Il tutto in un susseguirsi di colpi di scena e di scoperte che lasceranno a bocca aperta.





LE CHIAVI DEL COSMO, INGRANAGGI PERICOLOSI

Il finale del 2025, lungi dall’essere un periodo “pigro” in termini di grandi uscite letterarie, accoglie sugli scaffali un altro autore che, nell’ultimo quindicennio o poco più, ha fatto viaggiare e sognare milioni e milioni di lettori e lettrici in tutto il mondo. In giro dal 2009 – e con una carriera che ha rischiato di non decollare, complice la poca fiducia degli agenti letterari nel suo primo lavoro, “La biblioteca dei morti” – ha un ruolino di marcia di tutto rispetto.

Parliamo di Glenn Cooper, che torna al cospetto dei suoi fan (e, perché no, anche dei nuovi lettori, incuriositi dalla fama che lo precede) con “Le chiavi del cosmo”, il nuovo romanzo edito da Nord. Una storia “macchinosa” – e l’anticipazione, per gli amanti della semiotica, potrebbe arrivare dagli ingranaggi in copertina – e ad ampio respiro che promette di far viaggiare con la fantasia. Protagonista è David Birch, un archeologo che non disdegna di confrontarsi con le sfide, seppur sempre con l’aplomb che si confà a un accademico.

La logica però rischia di vacillare, compromessa com’è da ciò che avviene nel cuore della Cappadocia. È qui che si trova Derinkuyu, leggendaria città sotterranea, che nasconde in un cunicolo mai esplorato un mistero a cui non è possibile dare una spiegazione razionale. Si tratta di un congegno meccanico con incisa una mappa del mondo dettagliata e anche avveniristica, considerando che vi trovano posto sia elementi terracquei conosciuti che quelli allora ancora non scoperti.

La risposta, ovviamente, non sarà a portata di mano, e richiederà a David il passaporto sempre pronto. Un racconto itinerante che, esplorando mezza Europa, vedrà l’archeologo vestire i panni di un aspirante Pollicino, seguendo indizi come fossero briciole di pane. Tracce che però possono portare su sentieri molto pericolosi, perché ci sono segreti che a volte chiedono silenziosamente di rimanere tali.