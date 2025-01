I libri più attesi del 2025, i grandi autori che tornano sugli scaffali: da Stephen King a Suzanne Collins, passando per Ken Follett, Roberto Saviano e Bill Gates

Quando è stato costruito? Ma soprattutto da chi? Interrogativi a cui si proverà a trovare una risposta – ovviamente romanzata – all’interno di una storia che come sempre sarà infarcita di personaggi di spessore, caratterizzati fin nel minimo dettaglio. A partire da Seft, un minatore di selce che parte con un duplice scopo: quello di commerciare e di trovare la sua dolce metà, la ragazza che ama. Un modo per emanciparsi da una famiglia, la sua, che non si distingue certo per tranquillità.

Il momento di salutare l’estate sarà meno traumatico del solito per i fan di Ken Follett , visto l’esordio del suo nuovo libro per Mondadori , “ Il Cerchio dei Giorni ” (“Circle of Days” in inglese), prefissato per il 23 settembre 2025.

Le informazioni relativamente alla trama sono ancora molto limitate, ma parrebbe che ciò che attende i lettori sia il consueto grappolo di trame intricate da sbrogliare nel corso della storia. Due nella fattispecie le storie che si intrecceranno: quella di un uomo in cerca di vendetta e quella di un vigilante che perseguita una celebre attivista femminista. Come evolverà il tutto? Lo scopriremo a partire dal 25 maggio 2025, data prefissata per il lancio del libro in Italia, probabilmente in contemporanea con gli USA.

Un ritorno come sempre molto atteso quello di Stephen King , che rientra a pieno titolo tra gli autori dei libri più attesi del 2025. “ Never Flinch ”, questo il titolo inglese del nuovo racconto ( che in italiano sarà probabilmente tradotto con “Mai sussultare”, ndr ), arriva a due anni di distanza dall’ultimo romanzo, “ Holly ” (2023). E anche questa volta approda in Italia grazie a Sperling & Kupfer .

La lista dei nomi appena riportata è di quelle che non può lasciare indifferenti. Veri e propri pilastri dell’editoria internazionale che sono chiamati a una nuova “performance” importante, con l’aggiunta di un outsider che non ti aspetti.

È più che lecito domandarsi quali siano i libri più attesi del 2025 , per quanto sia impossibile riuscire a racchiudere il tutto in un singolo articolo. Oggi la nostra attenzione sarà quindi indirizzata interamente verso gli autori bestseller degli ultimi anni, quelli che con le loro storie muovono il mercato.

L’inizio del nuovo anno è il momento perfetto per proiettare lo sguardo ai prossimi mesi. Un modo per fare il punto della situazione su ciò che si aspetta, soprattutto per quanto concerne tutto ciò che gravita attorno al mondo dell’editoria libraria.





“L’AMORE MIO NON MUORE”, ROBERTO SAVIANO TORNA CON UN ROMANZO TRATTO DA UNA STORIA VERA

Tra i libri più attesi del 2025 troviamo anche “L’amore mio non muore”, il nuovo romanzo pubblicato da Einaudi Stile Libero che porta la firma di Roberto Saviano.

Un romanzo che racconta la storia di Rossella Casini, una giovane studentessa fiorentina che ha un’unica colpa: quella di essersi innamorata del ragazzo sbagliato.

Scomparsa a Palmi il 22 febbraio del 1981, Rossella è ritenuta vittima della ’ndrangheta, per quanto il suo corpo non sia mai stato ritrovato. Una storia che sarà composta da tantissime sfumature diverse, che sicuramente colpirà duro per le verità che racconta.





HUNGER GAMES: L’ALBA DELLA MIETITURA , TORNANO I GIOCHI DI SUZANNE COLLINS

Una cavalcata trionfale, editorialmente parlando, quella di Suzanne Collins, che con il suo “Hunger Games” ha raccolto tantissimi consensi a livello internazionale. Tanto da meritare la trasposizione cinematografica nella serie di pellicole che traggono ispirazione dai racconti cartacei.

E sarà un nuovo anno scoppiettante per Suzanne Collins, che dal 18 marzo 2025 torna sugli scaffali con “Hunger Games: L’Alba della Mietitura”, edito da Mondadori.

Un tuffo nel passato per i lettori, che ad attenderli troveranno Haymitch Abernathy, il mentore di Katniss Everdeen, che racconta la sua esperienza nell’Edizione della Memoria, un frangente in cui il numero di tributi per ogni distretto da schierare nei giochi fu raddoppiato. Una storia dove, come da canoni della saga, non mancheranno colpi di scena in grado di tenere con il fiato sospeso.





“SOURCE CODE”, IL LIBRO SU BILL GATES, TRA SUCCESSI E SACRIFICI

Chiudiamo questa nostra breve selezione dei libri più attesi del 2025 con un volume che porta la firma del “papà” di Microsoft, Bill Gates. Si intitola “Source Code”, edito da Mondadori, e farà il suo esordio il 4 febbraio 2025.

Un tuffo nel passato e nei ricordi all’interno di questa autobiografia, in cui Bill Gates offre una panoramica mai tanto ricca (quanto in questa occasione) su vita privata e professionale. Una sorta di diario di bordo che riporta momenti felici e immancabili momenti difficili, dove non sono mancate decisioni importanti da prendere. Un libro perfetto per andare oltre la coltre dell’uomo di successo e dell’imprenditore di fama internazionale, per provare a comprenderne i lati umani che forse troppo poco spesso sono messi sotto la lente d’ingrandimento.





Cinque nomi e cinque libri sicuramente interessanti, a cui se ne aggiungeranno tanti altri nel corso delle settimane. E noi saremo pronti a raccontarvi tutte le nuove evoluzioni narrative del settore librario.