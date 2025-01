I libri più interessanti della settimana, tra “Il Cerchio della Felicità”, “Contrabbandieri di Diamanti” e “Other Birds”

Torna il consueto appuntamento domenicale con la rubrica dedicata al mondo dei libri. La nostra personale finestra sulle uscite più interessanti delle ultime settimane, in una selezione di tre volumi in grado di solleticare gli appetiti di lettori molto diversi grazie alle differenti materie narrative trattate.

Una selezione che in questa occasione coinvolge alcuni nomi di spicco del panorama internazionale. Tra i libri più interessanti della settimana questa volta troviamo:

- Il cerchio della felicità, di Paulo Coelho

- Contrabbandieri di Diamanti, di Ian Fleming

- Other Birds, di Sarah Addison Allen





IL CERCHIO DELLA FELICITÀ, STORIE BREVI CHE PARLANO AL CUORE

Decine e decine le opere pubblicate nel corso dei decenni per uno degli autori più apprezzati all’interno del panorama internazionale. Libri che, nella fattispecie, gli sono valsi numerosi riconoscimenti. Parliamo di Paulo Coelho, che torna sugli scaffali con “Il Cerchio della Felicità”, curato da La Nave di Teseo.

Un volume dalle proporzioni contenute (ottimo per letture mordi e fuggi) che, ancora una volta, ci ricorda come l’abito non faccia il monaco. Non servono centinaia e centinaia di pagine per arrivare al cuore dei lettori, e qui ne abbiamo la dimostrazione. Racconti brevi che nel loro essere essenziali parlano diretti e senza troppi fronzoli. Non senza l’utilizzo di figure retoriche a esaltarne le sfumature.

Storie che spaziano in diversi ambiti per contenuti e protagonisti, toccando anche il mondo delle fiabe. E si tratta di veri e propri concentrati di saggezza, in grado di spingere a viaggi introspettivi che non ti aspetti. O forse sì, visto il nome dell’autore che campeggia in copertina. Un viaggio alla ricerca di una felicità che forse – per non dire probabilmente – potremmo avere già a portata di mano.