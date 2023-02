I Maneskin incendiano l’Ariston: da Zitti e buoni a The Loneliest

Tutti in piedi, tra applausi e smart phone alla mano per filmare. All'Ariston si balla con i Maneskin , che arrivano intorno alle 22 sul palco. Presenti per il terzo anno consecutivo a Sanremo , per un omaggio al luogo dove ha preso il via la loro grande ascesa verso il mercato internazionale: vincitori di Sanremo nel 2021 , poi la vittoria anche all' Eurovision e da lì l'allargamento del successo all'estero con tour in tutto il mondo.

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

TRA I SUPEROSPITI PIU’ ATTESI

Quest'anno sono tornati, Damiano, Vittoria, Ethan e Thomas, da superospiti internazionali, complice l'uscita del nuovo album 'Rush!', che Amadeus ha subito sottolineato "è al primo posto in 15 Paesi", e la presenza di Tom Morello, il leggendario chitarrista dei Rage Against the Machine che duetta con loro nell'ultimo singolo 'Gossip'. I quattro romani propongono un medley di quattro brani: 'I wanna be your slave', il brano vincitore all'Ariston e all'Eurovision 'Zitti e buoni', la ballad 'The loneliest' e il più recente 'Gossip'. Il pubblico è andato in delirio quando Damiano e Vittoria sono scesi in platea. Sul finale Damiano è rimasto a torso nudo. L'Ariston si è unito in una standing ovation mentre la band romana ha ricevuto, dalle mani di Amadeus, il Premio Città di Sanremo.