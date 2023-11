I Negramaro raccontano A RTL 102.5 il docufilm “Negramaro Back Home - Ora So Restare”: “Esplodiamo di ricordi, impensabile vent'anni fa immaginare cosa sarebbe accaduto”

I Negramaro sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante W l’Italia, la band ha parlato dei due imperdibili eventi live negli stadi nel 2024 e del docufilm “NEGRAMARO BACK HOME - ORA SO RESTARE” presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Dal 6 all’8 novembre sarà nelle sale cinematografiche “NEGRAMARO BACK HOME - ORA SO TORNARE”, docufilm evento realizzato in occasione del N20 BACK HOME, la grande festa in musica sold out che si è tenuta lo scorso 12 agosto all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE) con sul palco, al fianco della band, gli amici che hanno accompagnato il loro viaggio artistico: Elisa, Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello che con performance inedite e spettacolari hanno ripercorso la storia del gruppo realizzando un’esperienza che ha valicato i confini del concerto.



«È un film che ripercorre il nostro cammino fino ad oggi, vent'anni di musica e vita insieme condivisa con tutti gli amici che hanno cantato con noi il 12 agosto. Giorgio Testi è stato brevissimo a riprenderci così in video, non era facile ed è stato bello per noi non trovarci annoiati» racconta Giuliano Sangiorgi. «Nel titolo citiamo ‘Ti è mai successo?’ concludo con ‘Ora so restare’. È proprio nel Salento, da dove abbiamo spiccato il volo, siamo tornati portando con noi tanti amici. ‘Ora so restare’ perché ora abbiamo la felicità di tornare nel posto da cui proveniamo. Abbiamo avuto la fortuna di poter provare al Conservatorio Tito Schipa, che è all'interno del liceo che ho frequentato. Ho rivisto la mia aula e cercato quel bambino che era lì sui banchi. Chissà se guardavo alla finestra e immaginavo che con i miei amici avremmo suonato in quel teatro. N20 BACK HOME è la festa di una terra che sa accogliere i suoi figli e sa dare una strada in cui esprimersi. È bello fare riferimento al posto di origine da cui si parte insieme per poi volare alto», continua. Vent’anni di musica e amicizia. «È un tempo che batte da solo, noi cerchiamo di starci dietro. Era impensabile vent'anni fa immaginare cosa sta accadendo ora», racconta Danilo Tasco. «Esplodiamo di ricordi, in vent’anni abbiamo ne abbiamo raccolto tantissimi», aggiunge Giuliano Sangiorgi.

I Negramaro torneranno live con due imperdibili eventi live negli stadi nel 2024 che uniscono virtualmente il Sud e il Nord d’Italia. Due stadi iconici: il 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (inizio show ore 21:00) e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano (inizio show ore: 20:30). «Siamo la prima band italiana allo stadio Maradona. Siamo stati a Napoli e abbiamo omaggiato Pino Daniele con un flash mob. Per noi è stato il più grande di tutti, ci ha insegnato ad amare Napoli e la cultura napoletana attraverso le sue canzoni e la sua amicizia. Daremo un supporto alla sua fondazione, i ragazzi selezionati da loro apriranno i nostri concerti e suoneranno le canzoni di Pino Daniele. La cosa migliore che potevamo fare era omaggiare Pino nel suo sentiment, aiutando i ragazzi. Porteremo la Fondazione anche a San Siro», dice Giuliano Sangiorgi. «Il flash mob è una cosa che devasta, puoi salire sui più grandi palchi ma stare in strada con la gente è una cosa che ci ha sorpreso oltre le aspettative», conclude Danilo Tasco.