I popolari e amatissimi Carmina Burana all’Arena di Verona. Con l’omaggio al maestro Ezio Bosso

L'Arena di Verona ieri sera ha omaggiato Ezio Bosso con il monumentale concerto sinfonico e corale dei Carmina Burana, a tre anni esatti dal suo concerto areniano. Un’unica data straordinaria, e anche in questo caso RTL 102.5, la prima RADIOVISIONE d'Italia, racconta le emozioni suscitate da questo mondo sonoro, antico e moderno al tempo stesso.

UN CAST STRAORDINARIO

Tre le voci soliste di spessore per le mirabolanti acrobazie vocali pensate da Orff. Il baritono incarnato da Mario Cassi, un ironico ultimo canto del cigno (arrostito) affidato all’acutissima tessitura di un tenore in falsetto o alla vocalità piena di un controtenore, che in questo caso è lo specialista Filippo Mineccia, al debutto areniano. Infine una voce di soprano incarna l’eterno femminino fra dolcezze e acuti astrali: per l’occasione questi brani sono interpretati dall’acclamata stella del Belcanto Lisette Oropesa, reduce da un trionfo personale come protagonista della Traviata. L’Arena di Verona ha affidato la conduzione ad Andrea Battistoni, giovane Maestro veronese dalla carriera internazionale, attualmente direttore principale della Tokyo Philharmonic, nonché prima bacchetta a portare il capolavoro di Orff in Arena. In scena l’orchestra e il Coro della Fondazione Arena di Verona, con il Coro di Voci bianche A.d’A.Mus. diretto da Marco Tonini e il Coro di Voci bianche A.LI.VE. diretto da Paolo Facincani, Maestro del Coro Ulisse Trabacchin.