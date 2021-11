I “taffe, taffe, tafferugli sopra il pianerottolo” di Gazzelle. L'inedito "Fottuta canzone" anticipa il repack dell'ultimo disco "OK"

E’ la canzone che anticipa il repack del disco uscito a febbraio, “Fottuta canzone” è il primo di una serie di inediti che Gazzelle annuncia in diretta su RTL 102.5, in The Flight. Nessun altro spoiler però, malgrado i tentativi di Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Francesco Taranto. A gennaio poi si riparte con i live, nei palazzetti di tutta Italia tra cui il Forum Assago di Milano.

LA RABBIA DI “CANZONE FOTTUTA”

“Parla di me, avevo bisogno di tirare fuori parecchia rabbia, la somma di tanti momenti” spiega Flavio ‘Gazzelle’. Stavolta però tutto quel malessere non è solo riconducibile all’artista “Ci sono state altre cose che mi hanno fatto arrabbiare, come la pandemia, il loockdown, le restrizioni e l’angoscia che respiriamo da due anni a questa parte” dice Gazzelle.

LA COERENZA ESTETICA, LE IMMAGINI ICONICHE

Fottuta Canzone è il nuovo singolo che anticipa il repack dell’album OK, in uscita prossimamente. Il brano è stato presentato in occasione del terzo Live Show di X Factor Italia, in anteprima sui canali Sky e da oggi è disponibile in radio e negli store digitali. Gazzelle dice “Mi piace mantenere la coerenza estetica tra album e inedito. Mi piace usare immagini sintetiche e molto iconiche per trasmettere un messaggio (nrd come quella della mazza da baseball con smile)”. OK è il titolo dell’ultimo disco di Gazzelle pubblicato lo scorso febbraio e certificato disco di platino (da Fimi/GfK Italia) che ha conquistato pubblico e critica dal primo istante, entrando direttamente al primo posto delle Classifiche Fimi Top Album e Top Vinili.

IL TOUR INVERNALE DI GAZZELLE

Alcune date sono già note, dal 15 gennaio 2022, Casalecchio di Reno – Unipol Arena al 4 febbraio al Forum di Assago. Ci saranno sorprese ai live? Alla nostra domanda Gazzelle risponde “Assolutamente sì” ma oltre non si sbilancia, racconta che questa estate è tornato sul palco e auspica che il tour invernale sia incredibile “Non vedo l’ora” ammette Gazzelle.