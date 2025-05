Identificati sei discendenti viventi di Leonardo Da Vinci, indagini sul cromosoma Y

Nuovi importanti sviluppi nella lunga indagine sul DNA di Leonardo da Vinci e sulla ricerca dei suoi discendenti viventi: sei uomini, ritenuti potenziali eredi in linea maschile del grande genio rinascimentale, sono stati sottoposti a un’analisi genetica. I risultati hanno mostrato che segmenti specifici del cromosoma Y – fondamentali per l'identificazione genetica – coincidono tra loro. Questo conferma la trasmissione ininterrotta del patrimonio genetico maschile nella famiglia Da Vinci almeno dalla quindicesima generazione.





UNA RICERCA CHE DURA DA TRENT'ANNI

L’annuncio rappresenta l’ultimo traguardo di una ricerca genealogica e scientifica iniziata trent’anni fa, e documentata nel volume “Genìa Da Vinci”, curato dallo studioso leonardiano Alessandro Vezzosi e dalla storica Agnese Sabato. Il libro ricostruisce un dettagliato albero genealogico che parte dal 1331, attraversa 21 generazioni e coinvolge oltre 400 persone. Grazie allo studio di fonti storiche e documenti d’archivio, sono stati identificati 15 discendenti diretti della linea paterna di Leonardo, provenienti dalla stirpe di suo padre e del suo fratellastro, Domenico Benedetto. Le analisi del DNA sono state condotte da un team guidato da David Caramelli, presidente del Sistema Museale dell’Università di Firenze, e dall’antropologa forense Elena Pilli. I test genetici su sei dei discendenti selezionati hanno confermato la continuità della linea genetica maschile della famiglia Da Vinci.





LA CRIPTA FAMILIARE

Parallelamente, sono in corso scavi archeologici presso la Chiesa di Santa Croce a Vinci, dove potrebbe trovarsi una cripta familiare. In questa sepoltura potrebbero esserci i resti del nonno di Leonardo, Antonio, dello zio Francesco e di alcuni fratellastri: Antonio, Pandolfo e Giovanni. Il prossimo passo della ricerca sarà confrontare il DNA esumato da questi resti con quello dei discendenti viventi per verificare un’eventuale corrispondenza genetica.