Il 2024 dello sport, in attesa delle Olimpiadi a Parigi e degli Europei di calcio in Germania Photo Credit: agenziafotogramma.it

LO SPORT FERMI LE ARMI

Il 2024 sarà l’anno delle Olimpiadi di Parigi. Al di là dello sport, sarebbe bello se si tornasse alle abitudini dell’antica Grecia: con i giochi in corso, stop alle guerre. Appuntamento nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto. Con la speranza che la fiamma olimpica possa allentare le tensioni internazionali e che – più prosaicamente- la spedizione italiana possa portare una buona quantità di medaglie. Nelle due settimane dei giochi olimpici capita di appassionarsi a discipline che nella quotidianità non seguiamo. Ma è il bello dei cinque cerchi.

IN GERMANIA PER SOGNARE

Sul fronte calcistico l’Italia attende gli Europei di Germania. Gli azzurri di Spalletti hanno conquistato la qualificazione e debutteranno il 15 giugno contro l’Albania, poi nel girone affronteranno anche Spagna e Croazia nella speranza di andare il più avanti possibile e di difendere il titolo conquistato nel 2021 a Wembley quando in panchina sedeva Roberto Mancini. Il campionato sembra destinato a vivere sul duello tra Inter e Juventus. a metà gennaio ci sarà la Supercoppa Italiana con la nuova formula: quattro squadre, protagoniste di semifinali e finale in Arabia Saudita. Le sfide per conquistare la finale saranno Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio. E da febbraio torneranno le coppe europee, con l’auspicio che le squadre italiane possano ripetere l’exploit della scorsa stagione ( tre finaliste nelle tre competizioni).