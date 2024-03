Il cardinale Parolin precisa la posizione del Vaticano: la Russia fermi l'invasione in Ucraina, poi via ai negoziati Photo Credit: agenziafotogramma.it

PRECISAZIONE IMPORTANTE

Dal Vaticano questa mattina è arrivata una precisazione importante. Il segretario di Stato, il Cardinale Pietro Parolin, è tornato sulle parole del Papa a proposito di Ucraina e ha sottolineato come la prima condizione per arrivare alla pace sia mettere fine all’aggressione dei russi. Nel fine settimana le parole del Pontefice avevano creato qualche malumore a Kiev, visto l’invito ad alzare bandiera bianca, quindi di fatto ad arrendersi, per porre fine al conflitto.

IL PRIMO PASSO DA MOSCA

Stamattina dalle colonne del Corriere della Sera il Cardinale Parolin ha precisato che la Santa Sede continua a chiedere il “cessate il fuoco” e che il primo passo lo devono fare coloro che hanno invaso, quindi i russi. Parolin, che di fatto è il ministro degli esteri del Vaticano, ha spiegato che il Papa intendeva dire che negoziare non è debolezza ma forza, non è resa ma è coraggio. E che l’intento del Santo Padre è preservare la vita, viste le migliaia di vittime del conflitto che ormai dura da due anni.

SOLUZIONE DIPLOMATICA

Nell’intervista a Il Corriere della Sera, il cardinale Pietro Parolin ha sottolineato che “l’appello del Pontefice è che si creino le condizioni per una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura. In tal senso è ovvio che la creazione di tali condizioni non spetta solo a una delle parti, bensì ad entrambe, e la prima condizione mi pare sia proprio quella di mettere fine all'aggressione”.