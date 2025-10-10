"Il diritto alla libertà religiosa non è opzionale, ma essenziale": ecco le parole di Papa Leone

"Il diritto alla libertà religiosa non è opzionale, ma essenziale": ecco le parole di Papa Leone

"Il diritto alla libertà religiosa non è opzionale, ma essenziale": ecco le parole di Papa Leone Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

10 ottobre 2025, ore 12:48

Il Santo Padre riceve i membri della fondazione pontificia "Aiuto". Il prossimo 28 ottobre il Papa al Colosseo per la tre giorni internazionale di S. Egidio

 "La vostra visita giunge al momento opportuno, perché il nostro mondo continua ad assistere a una crescente ostilità e violenza contro coloro che hanno convinzioni diverse, tra cui molti cristiani. Al contrario, la vostra missione proclama che, come un'unica famiglia, non abbandoniamo i nostri fratelli e sorelle perseguitati".

Lo dice Papa Leone ricevendo i membri della fondazione pontificia Aiuto alla chiesa che soffre. "Il diritto alla libertà religiosa - rimarca - non è opzionale, ma essenziale" ed è "una pietra angolare di ogni società giusta, poiché salvaguarda lo spazio morale in cui la coscienza può formarsi ed esercitarsi".

LA TRE GIORNI INTERNAZIONALE DI S. EGIDIO, IL 28 OTTOBRE PAPA AL COLOSSEO 

Rappresentanti delle grandi religioni, del mondo della cultura, della società civile e della politica con Sant'Egidio per affrontare insieme le sfide più urgenti del nostro tempo.

"Il mondo sembra correre dietro a conflitti e divisioni, ma c'è chi sceglie un'altra strada: quella del dialogo", sottolinea la Comunità.

Dal 26 al 28 ottobre prossimi, Roma diventa il punto d'incontro di voci, culture e religioni diverse per dire, insieme: la pace vale il rischio. Interverrà anche il Papa.

 L'Incontro Internazionale per la pace, quest'anno intitolato ''Osare la pace'', riunirà rappresentanti delle grandi religioni, del mondo della cultura, della società civile e della politica, per affrontare insieme le sfide più urgenti del nostro tempo: la convivenza pacifica, la solidarietà e la costruzione di nuove visioni di pace. La sessione inaugurale si terrà nel pomeriggio di domenica 26 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica, alla presenza di alte autorità istituzionali.

Nei giorni successivi, il programma prevede tavole rotonde tematiche e incontri pubblici con personalità di rilievo internazionale. Un momento particolarmente intenso sarà la cerimonia solenne per la pace, con la presenza di papa Leone XIV, nel pomeriggio di martedì 28 ottobre al Colosseo. Prima della cerimonia, si svolgeranno preghiere per la pace secondo i riti delle diverse tradizioni religiose, in luoghi diversi nelle vicinanze del Colosseo, mentre la preghiera dei cristiani si svolgerà all'interno del Colosseo stesso, in un abbraccio simbolico tra culture e fedi diverse.

LEGGI ANCHE - Habemus Papam: è stato eletto Leone XIV, il cardinale Robert Prevost

Argomenti

papa
papa Leone
Sant'Egidio

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • "Lo famo strano? Lo famo sindaco": Verdone sindaco di Roma per un giorno

    "Lo famo strano? Lo famo sindaco": Verdone sindaco di Roma per un giorno

  • A Napoli una scuola nega iscrizione a un bimbo disabile: "Non possiamo gestirlo"

    A Napoli una scuola nega iscrizione a un bimbo disabile: "Non possiamo gestirlo"

  • C'è un pianeta "vagabondo" nell'Universo: ecco cosa hanno scoperto gli scienziati

    C'è un pianeta "vagabondo" nell'Universo: ecco cosa hanno scoperto gli scienziati

  • Carlo Verdone riceve la Laurea Honoris causa in Medicina a Bari

    Carlo Verdone riceve la Laurea Honoris causa in Medicina a Bari

  • "Stop alle pubblicità di Don Alberto Ravagnani": la decisione della Curia di Milano

    "Stop alle pubblicità di Don Alberto Ravagnani": la decisione della Curia di Milano

  • Il Gabibbo compie 35 anni: ecco quello che c'è da sapere sul personaggio tv più amato di sempre

    Il Gabibbo compie 35 anni: ecco quello che c'è da sapere sul personaggio tv più amato di sempre

  • Barbara d'Urso festeggia il ritorno in televisione a colpi di share, virale l'incontro con la giuria di "Ballando con le stelle"

    Barbara d'Urso festeggia il ritorno in televisione a colpi di share, virale l'incontro con la giuria di "Ballando con le stelle"

  • Barbara d'Urso e la bomba sul passato: "Non parlo, le vere motivazioni usciranno un giorno". Scintille alla conferenza di Ballando

    Barbara d'Urso e la bomba sul passato: "Non parlo, le vere motivazioni usciranno un giorno"

  • Evelina Sgarbi chiede l'amministrazione di sostegno per suo padre. Il critico d'arte risponde così...

    Evelina Sgarbi chiede l'amministrazione di sostegno per suo padre. Il critico d'arte risponde così...

  • "Non possiamo rimanere indifferenti": le parole di Antonella Clerici su Gaza su Rai1

    "Non possiamo rimanere indifferenti": le parole di Antonella Clerici su Gaza su Rai1

Crisi delle edicole, spariti in 15 anni quasi 30.000 chioschi, è un settore a richio estinzione

Crisi delle edicole, spariti in 15 anni quasi 30.000 chioschi, è un settore a richio estinzione

Il reddito medio dei punti vendita puri, è oggi stimato in 900 euro mensili,troppo poco per affrontare una attività che comporta grandi sacifici

Dal panettone estivo al dessert con sorbetto alla fragola o al pompelmo: ecco i dolci più gettonati della stagione

Dal panettone estivo al dessert con sorbetto alla fragola o al pompelmo: ecco i dolci più gettonati della stagione

Tra gli ingredienti non potranno mancare albicocca, ciliegia, lampone e agrumi in generale, magari usati per le crostate, per le granite e per i semifreddi

Evelina Sgarbi chiede l'amministrazione di sostegno per suo padre. Il critico d'arte risponde così...

Evelina Sgarbi chiede l'amministrazione di sostegno per suo padre. Il critico d'arte risponde così...

L'udienza, presso il Tribunale civile di Roma, è fissata per il 28 ottobre