Il dominatore Tadej Pogačar impone la sua legge anche a Bassano del Grappa

SENZA STORIA

È stato il dominatore assoluto di questo Giro d’Italia, e in una tappa difficile e prestigiosa ha voluto lasciare ancora una volta il suo sigillo. Dopo Oropa, Perugia, Prati di Tivo, Livigno, Santa Cristina Val Gardena, lo sloveno ha conquistato anche Bassano. Al secondo passaggio in salita sul Monte Grappa Pogačar è andato all’attacco; ha ripreso e superato Giulio Pellizzari che era al comando, e si è lanciato in fuga verso la vittoria. Gli ultimi chilometri per lui sono stati una passerella d’onore, con il pubblico che ha lungamente applaudito. Lui ha risposto con un inchino, mentre tagliava il traguardo.





APOTEOSI NELLA CAPITALE

Ora Roma si prepara a incoronare Pogačar re del Giro d’Italia. In maglia rosa fin dal secondo giorno, lo sloveno non ha conosciuto nemmeno un piccolo momento di difficoltà. Ha quasi sempre dominato, ha sempre controllato. Per 4 secondi il secondo classificato Daniel Martinez ha evitato di finire staccato di 10 minuti, ha chiuso a 9’56”. Terzo sul podio Geraint Thomas. Il giovane italiano Antonio Tiberi ha cercato di avvicinarsi al podio, ma ha dovuto accontentarsi di confermare la quinta posizione oltre alla maglia bianca di leader dei giovani. A Roma arriverà in maglia ciclamino un altro giovane italiano di grande valore: Jonathan Milan, che all’ombra del Colosseo cercherà di piazzare il poker di successi di tappa in questo giro.