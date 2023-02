Il Festival di Sanremo ricorda l'eccidio delle Foibe, Amadeus legge un brano da "La bambina con la valigia"

Al Festival di Sanremo si ricordano le Foibe. in mezzo al pubblico Amadeus legge un brano del libro di Gigliola Alvisi "La bambina con la valigia", dedicato alla storia di Egea Haffner, una delle testimonianze più autentiche della tragedia vissuta da migliaia di italiani di Istria, Dalmazia e Venezia Giulia nel Dopoguerra. mentre sullo sfondo appare la fotografia in bianco e nero della piccola Egea che è diventata l'immagine simbolo della tragedia. "Il 10 febbraio, come sapete, sottolinea il direttore artistico del festival e' il Giorno del Ricordo, istituito per tenere viva la memoria di una delle pagine più tragiche della nostra storia: l'eccidio di migliaia di nostri connazionali gettati nelle foibe dalle milizie del Maresciallo Tito e l'esilio di centinaia di migliaia di italiani costretti a lasciare la loro terra e i loro averi. Una vicenda a lungo dimenticata che appartiene all'epoca oscura delle dittature e ci fa riflettere sul valore della memoria e soprattutto della verità. Perché la libertà non si conquista dimenticando o rimuovendo, ma ricordando. Sempre", ha detto.



Le Foibe



Per i massacri delle Foibe si intendono quegli eccidi avvenuti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale ai danni di militari e civili italiani residenti nella regione della Venezia Giulia, ma anche del Istria e della Dalmazia. I partigiani jugoslavi e dell'OZNA, ovvero il Dipartimento per la Protezione del Popolo, dei servizi segreti militari jugoslavi. Il nome di questi eccidi deriva dai grandi inghiottitoi carsici che in Friuli venezia Giulia si chiamano appunto, "foibe", dove furono gettati i corpi di diverse vittime.