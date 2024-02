Il film biopic su Michael Jackson è in arrivo, ad interpretare il King of Pop è il nipote di Jaafar Jackson

“Jaafar incarna Michael. Va oltre la somiglianza fisica. È lo spirito di Michael che emerge in modo magico. Bisogna viverlo per crederci” ha detto Antoine Fuqua , il regista del film. Jaafar è nato a Los Angeles il 25 luglio 1996 e fin dall’età di 12 anni il piccolo Jackson canta e balla come un vero professionista e pubblica i suoi video sul web. Bastano poche note per capire che la somiglianza tra zio e nipote: il tono, il falsetto e l’ ”attitude” sono proprio quelli del re del pop. Ma la decisione di far interpretare Jaafar il protagonista non è stata così scontata. Il produttore Graham King , che ha curato anche il biopic Bohemian Rapsody, lo ha scelto dopo due intensi anni di casting, ma alla fine “è stato qualcosa di così potente che anche dopo aver condotto una ricerca in tutto il mondo era chiaro che lui era l’unica persona ad assumere questo ruolo” .

I primi spoiler

Sui social le prime immagini del set hanno sconvolto il popolo del web, in tutto il mondo. Gli scatti rubati riprendono Jaafar nei panni di Michael, nell’esterna nel quartiere di Encino a Los Angeles. Anche nei video condivisi è quasi difficile distinguere quale sia il Michael originale. In altre foto la somiglianza è ancora più esaltata dal trucco e dai vestiti più iconici della popstar. Lo stesso regista Antoine Fuqua su X ha pubblicato un collage che mostra il confronto tra MJ e Jaafar nell’iconica foto del Dangerous World Tour. Michael indossava la sua iconica t-shirt bianca aderente con scollo a V abbinato a camicia e pantaloni neri mentre canta Man in the Mirror. Ciò che rende il tutto ancora più incredibile è il fatto che il fotografo delle due foto sia lo stesso. Kevin Mazur, che negli anni ‘90 si trovava su tutti i palchi del mondo durante il Dangerous World Tour, è ora un grande sostenitore di questo progetto cinematografico. Ha commentato: “Quando sono arrivato sul set mi sono sentito come se fossi tornato indietro nel tempo. Vedendo Jaafar esibirsi ho pensato «Wow, è Michael! Il modo in cui si esibisce e si muove, il suo comportamento, tutto in lui è Michael Jackson. Chiunque non abbia avuto la possibilità di vedere Michael esibirsi dal vivo durante la sua vita, deve sapere che è stato proprio così”. Il fotografo Mazur non è l’unico nell’attuale troupe ad aver lavorato direttamente con il King of Pop: “Abbiamo riunito un incredibile team di artisti per questo progetto, trucco e parrucco, costumi, fotografia, coreografia, illuminazione, parteciperanno anche persone che conoscevano Michael e che hanno lavorato insieme a lui” ha precisato il regista. Si prevede allora un grande capolavoro, ma al pubblico non toccherà far altro che aspettare ancora molti mesi prima di vedere il film nelle sale cinematografiche.