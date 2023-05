Il Frosinone è la prima squadra promossa in Serie A

PHOTO CREDIT: @Frosinone1928

Il Frosinone vince 3-1 in casa contro la Reggina e conquista così la matematica promozione in Serie A, dopo quattro anni di assenza. Sotto un autentico diluvio che si abbatte sullo Stirpe, i padroni di casa soffrono la tensione nei primi minuti, con gli ospiti che provano ad approfittarne. Gli undici di Grosso entrano in partita con il passare dei minuti, e riescono a sbloccarla al minuto 31: assist di Cotali per l’1-0 di Borrelli. Poco prima della chiusura del primo tempo arriva anche il 2-0: fallo durissimo in area di rigore di Cionek, che lascia la Reggina in dieci uomini e concede il penalty ai ciociari. Dal dischetto Roberto Insigne al 42’ sigla il 2-0. A inizio ripresa la Reggina riapre la partita: al 51’ Hernani segna il 2-1 nonostante l’inferiorità numerica, ma lo spavento per i padroni di casa dura poco. Sei minuti più tardi, infatti, ci pensa Giuseppe Caso, su assist di Mazzitelli, a firmare il 3-1 che chiude la partita. Nei minuti finali i ritmi calano, con l’attesa del fischio finale, preludio di un'imponente invasione di campo da parte dei tifosi in delirio. Frosinone in Serie A, mentre a Reggina resta a quota 46, con il rischio sempre più alto di non arrivare ai playoff.