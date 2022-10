Il giallo di Antonio Razzi: nominato Cavaliere di Malta, ma l’Ordine smentisce

Qualche giorno fa Antonio Razzi è volato a Malta, dove è stato insignito del titolo di Cavaliere. Foto, Ig stories per celebrare l'evento: la notizia è diventata sin da subito virale. Ma stamattina, l'Ansa, ha riportato una nota dell'Ordine di Malta. Che dice: "Antonio Razzi non è un nostro cavaliere".





giallo. Su RTL 102.5 News è intervenuto proprio l'ex senatore azzurro, che ha voluto fare il punto sulla situazione. Per lui si è stata una doccia gelata. “Mi hanno invitato lì da Malta, io sono andato e ho ricevuto questa onorificenza senza spese, non ho pagato niente. Mi hanno dato una pergamena”, ha detto Antonio Razzi, che ha mostrato persino la pergamena in radiovisione. “Mi hanno scritto dicendomi che sono varie associazioni a scopo di lucro. Io sono stato invitato, non ho pagato niente”.



(Rivedi l’intervista integrale con Francesco Fredella, Benedetta Mannucci, Virginia Tschang e Enrico Mazzieri cliccando qui )



Durante l’intervista è intervenuto anche Massimiliano Castellani de L’Avvenire. “Questo potrebbe essere un giallo, potrebbe essere un episodio di corto maltese. Dobbiamo capire chi ha messo in atto questa messa in scena, non credo che Razzi si stia inventando la storia”, ha detto Castellani.





L’APPELLO DI ANTONIO RAZZI

“Ho ricevuto questo a Malta, davanti a mezzo parlamento maltese. Se non è vero che si intrighino loro, sono cose che non conosco. Io sono Cavaliere della Repubblica italiana. Io non so se è vero o no, io conosco solo questo”, ha detto Razzi. Arriverà una risposta? Chi ha conferito questo titolo ad Antonio Razzi? Ora l'ex senatore, che ha cambiato vita grazie ai social con balletti e gag, vuole che si faccia chiarezza.