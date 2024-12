Il Giro d'Italia 2025 partirà dall'Albania, oggi l'annuncio a Tirana

SIPARIO IN ALBANIA

Il Giro d’Italia 2025 prenderà il via dall’Albania. Il programma della Grande Partenza e il percorso delle prime tre tappe sono stati presentati oggi in una conferenza a Tirana, presso gli uffici del Primo Ministro Albanese: Edi Rama ha fatto gli onori di casa. Con lui erano presenti, tra gli altri, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e l’amministratore delegato di RCS Sport Paolo Bellino.





SI PARTE DA DURAZZO

La prima tappa del Giro d’Italia il 9 maggio 2025 scatterà da Durazzo e si concluderà a Tirana: 168 chilometri con tre salite da affrontare. La seconda sarà una frazione a cronometro, con partenza e arrivo nel centro della capitale albanese, 13 chilometri e 800 metri con uno strappo che potrebbe mischiare le carte. La terza tappa -di 160 chilometri - prevede partenza e arrivo a Valona: sarà un percorso vista mare, ma prima del traguardo si salirà a mille metri, quindi con una salita impegnativa.





L’ACCOGLIENZA DI EDI RAMA

Il Primo Ministro albanese Edi Rama ha fatto gli onori di casa, parlando in un perfetto italiano. Ha sottolineato quanto sarà importante per il suo paese avere una vetrina del genere; già dalle prime videoclip, si sono intuite bellezze paesaggistiche non scontate. Rama ha poi sottolineato con orgoglio che soltanto un paio di decenni fa ospitare una manifestazione sportiva del genere per l’Albania sarebbe stato impensabile.

VOCAZIONE INTERNAZIONALE

Qualcuno è rimasto legato a schemi ormai superati si chiede perché il Giro d’Italia non resti nel Belpaese e parta dall’estero. Perché ormai le grandi manifestazioni sportive hanno abbattuto i confini e la corsa rosa ormai da tempo porta avanti la sua vocazione internazionale: numerosi sono stati gli sconfinamenti, e questa sarà la quindicesima volta in cui il Giro partirà da un paese straniero. Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs sport, ha evidenziato che di fatto c’è la coda di vari paesi pronti a ospitare la corsa.

AVVIO FRIZZANTE

Il direttore della Giro D’Italia Mauro Vegni ha disegnato queste tappe e ha sottolineato come da qualche anno sia cambiato il criterio del suo lavoro. Un tempo eravamo abituati a un avvio di corsa soft, le prime giornate erano interlocutorie; da qualche stagione si è scelto di partire subito con tappe che possono lasciare il segno in classifica. E sarà così probabilmente anche per la tre giorni albanese.

APPUNTAMENTO IL 13 GENNAIO

Dalla quarta tappa il Giro D’Italia tornerà nel Bel Paese. Il resto del percorso verrà presentato il prossimo 13 gennaio alle 18.00 all’auditorium Parco della Musica di Roma. Ci sarà anche RTL 102.5, che anche quest’anno sarà partner del Giro D’Italia.