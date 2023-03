Il governo scozzese si scusa per le adozioni forzate imposte a ragazze madri

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Il governo locale della Scozia - nazione del nord del Regno Unito con sentimenti di tradizionalismo fortemente radicati in passato - ha formalizzato oggi un atto pubblico di scuse per le vessazioni compiute dalle autorità fra gli anni '50 e '70 del secolo scorso contro migliaia di ragazze madri. L'atto è stato sancito dall'attuale first minister di Edimburgo, la leader indipendentista Nicola Sturgeon, come una sorta di canto del cigno del proprio mandato decennale visto che la settimana prossima si concluderanno le elezioni in seno al suo partito (Snp) destinate a indicare chi le succederà dopo le dimissioni a sorpresa preannunciate a febbraio.

LE SCUSE

Sturgeon ha dichiarato che il governo rivolge a nome di tutta la Scozia scuse "sincere, senza riserve e dal profondo del cuore" alle vittime della pratica delle adozioni forzate: imposte in quegli anni ad almeno 60.000 madri non sposate secondo i calcoli. "E' tempo - ha detto intervenendo di fronte all'assemblea parlamentare scozzese di Holyrood, a Edimburgo - di riconoscere gli errori terribili commessi", sebbene "sia quasi impossibile per noi comprendere fino in fondo – senza esserci passati - l'odissea che quelle donne furono costrette a subire". Durante il dibattito è stato ricordato inoltre come alcuni dei bambini strappati alle madri, e dati in adozione a famiglie estranee, abbiano in seguito sperimentato anche episodi di maltrattamento o abusi sessuali.