Il maltempo non molla, nei prossimi giorni precipitazioni variabili in molte regioni, Liguria in difficoltà Photo Credit: AGENZIA FOTOGRAMMA,IT

Ancora maltempo sull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneoe che porterà nelle prossime ore piogge e temporali su alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sul nord ovest e sulla Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di giovedì, precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Alla luce dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato una allerta arancione per su alcuni settori della Liguria e dell'Emilia-Romagna.

Liguria in difficoltà

Il maltempo si sta facendo sentire in particolare nel savonese, dove sono diversi i torrenti esondati e a rischio esondazione. A rompere gli argini il Ferrania e il Bormida, mentre si teme per il Nimbalto, a Loano. La situazione ha generato disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova, dove la circolazione è sospesa dalle 14 tra Loano e Pietra Ligure a causa delle condizioni meteo critiche. Il rischio di esondazione del torrente Nimbalto, nella zona di Savona, ha reso necessario il blocco precauzionale. La situazione più delicata si registra proprio in quell'area, colpita da forti piogge. Sono stati richiesti interventi da parte dei tecnici di Rfi per ripristinare la circolazione. I treni Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi.È stata riaperta l'autostrada A10 Genova-Savona nel tratto tra Varazze e Arenzano in direzione Genova precedentemente chiuso a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando il centro-ponente della Liguria.

Bimbi prigionieri a scuola

A causa delle forti piogge nel savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle Ligure, dove il sindaco Marco Beltrame durante l'allerta gialla per temporali lancia un appello "a far rimanere i bambini a scuola al primo piano fino a nuovo ordine". "Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, - dichiara il sindaco - il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull'Aurelia a Celle ed Anas si è attivata". Il sindaco di Celle ha firmato un'ordinanza che sospende ogni attività didattica nella giornata di domani.