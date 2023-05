Il maltempo travolge l'Emilia Romagna, allagamenti e disagi soprattutto nelle province di Ravenna e Bologna

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

UNA REGIONE ALLAGATA

E’ l’Emilia Romagna la regione alle prese con i maggiori problemi legati al maltempo. In poco tempo si è passati dalla siccità agli allagamenti. E non smette di piovere. Le provincie più colpite sono quelle di Ravenna e Bologna. E ci sono già le prime vittime: un uomo di oltre 80 anni è morto questa mattina a Castel Bolognese in provincia di Ravenna: è stato travolto dalle acque del Senio esondato. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato. A Fontanelice, in provincia di Bologna, è crollata una abitazione a seguito di una frana generata dal maltempo. Si teme che all’interno ci fosse una persona, che al momento risulta dispersa.

ALLAGAMENTI E FRANE

Hanno esondato diversi fiumi: il Sillaro, il Lamone, il Quaderna, il Senio. Nel ravennate ci sono almeno 250 persone evacuate, soprattutto nella zona tra Faenza e Conselice. Restano attivi i presidi formati da vigili del fuoco e volontari della protezione civile. In campo anche l'esercito. Piogge frane e smottamenti anche nella provincia di Forlì, a Castrocaro è esondato il Montone. A Conselice l'accoglienza è stata organizzata al Palazzetto dello Sport. Nel Ravennate le due situazioni più critiche sono quelle del Lamone e del Montone nelle frazioni di San Pancrazio e Ragone, San Marco, Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri. Ponti chiusi anche nel Modenese, mentre la Statale della Futa, in Appennino, è stata chiusa a Loiano per frana. Chiuse anche diverse provinciali nel Bolognese. Sempre per una frana che ha provocato la rottura della tubazione principale, l'erogazione del gas è stata interrotta in tutta Predappio Alta, in provincia di Forlì Cesena.