Il mito di Marilyn Monroe: 60 anni dopo la sua scomparsa, la ricordiamo così

Passano gli anni, ma lei no. Marilyn Monroe rappresenta ancora oggi un enigma difficile da risolvere, eppure il suo fascino è rimasto ineguagliato. Sono passati 60 anni, e fiumi di inchiostro si spendono per decifrare l’incarnazione di luci e ombre che caratterizza lo star system, ma non solo. Ecco come cinema ed editoria celebrano la Dea.

PERCHE’ PARLIAMO ANCORA DI MARILYN

È difficile illudersi ancora che “Marilyn” sia riducibile una bambolina da copertina e poco più. La sua iconicità va ben oltre il bel visino, il fisico da capogiro e lo sguardo sognante. In un momento storico in cui possiamo fregiarci della capacità di andare oltre la sessualizzazione della figura femminile, tentiamo finalmente una conoscenza più onnicomprensiva di ciò che la diva ha significato per il cinema, l’arte, ma anche, per vie traverse, la psicologia e il giornalismo. A ben vedere, non è quasi mai appartenuta a se stessa, Marilyn: strattonata tra un’infanzia turbolenta (i cui poli portanti sono un padre sconosciuto e una madre tendenzialmente depressa, che presto fu ricoverata in clinica), un passato familiare di disturbi mentali e una carriera da modella e attrice che la inserì in un microcosmo estremamente accidentato, quello dello show business, Norma Jeane diventa subito oggetto di altri. Basti pensare a quanto la sua morte alla fine non sia stata totalmente sua, strumentalizzata per raccontare le magagne di uomini più importanti di lei, i Kennedy. Eppure, ancora giovanissima, è lei a scegliere la carriera dell’attrice. Quando inizia a essere scelta e contattata è già un concentrato di sensualità, ma è anche una personalità non lineare, che successivamente verrà analizzata in ambiente psichiatrico e considerata potenzialmente una “personalità borderline”.

CHI E’ MARILYN

Marilyn Monroe è innanzitutto un mix di contraddizioni: fascino e mistero, sesso e amore, tragedia e vitalità, fragilità e carattere, notorietà e solitudine. Non dobbiamo stupirci che ci sia tanta difficoltà nel restituirne una rappresentazione adeguata, o quantomeno veritiera (lei stessa, secondo varie testimonianze, ebbe non pochi problemi a distinguere la verità dalla sua fantasia). Possiamo però rendere omaggio alla sua complessità. C’è dell’ironia nel fatto che il nome di battesimo, Norma Jeane, richiami la parola “normal”. Semplicemente “normale” Marilyn, che volesse o no, non lo fu mai.

TRA BLONDE E DEA: LE VITE DI MARILYN MONROE

Marilyn Monroe fu una grande lettrice. Nella rappresentazione che se ne è voluta dare pochi amano ricordare la sua inesauribile curiosità, che tanto dice di una mente complessa, per certi versi danneggiata, ma sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. È facile raccontare la storia di una bionda un po’ svampita che se ne andava in giro a far innamorare gli uomini. Per fortuna, la carta stampata ci viene in aiuto: è La Nave di Teseo a farsi carico di questo ricordo doloroso, portando nelle librerie italian due testi già fondamentali per raccontare un pezzo della storia del Novecento, non solo dal punto di vista dello spettacolo: a febbraio 2021 traduceva il romanzo (attenzione, non la biografia) Blonde della statunitense Joyce Carol Oates. Il romanzo, apparso per la prima volta nel 2000 e arrivato finalista al Premio Pulitzer, riporta in vita la ricchezza di Marilyn Monroe, mescolando vita vera e invenzione. Questo capolavoro ibrido torna oggi sulla bocca di tutti in attesa della sua trasposizione cinematografica. Ma ci arriveremo dopo. Ben più recente è la seconda pubblicazione che completa – per quanto possibile – il quadro: è uscito il 5 agosto, in una nuova edizione aggiornata, Dea. Le vite segrete di Marilyn Monroe, biografia definitiva della diva. A fare un lavoro mastodontico di reperimento di materiali – spesso e volentieri secretati – è lo scrittore e giornalista Anthony Summers, finalista al Premio Pulitzer e acclamato autore di non-fiction. Si è occupato della ricostruzione di molte vite, tra le quali quella di Nixon. Per restituirci Marilyn, Summers ha intervistato più di seicento persone tra conoscenti, amici e amanti, ha attinto a rapporti segreti della polizia e a registrazioni telefoniche prima secretate; ha potuto utilizzare la corrispondenza privata tra Marilyn e il suo psichiatra e documenti inediti. Oates e Summers, dunque, ci offrono la possibilità di andare più a fondo, sotto la superficie dell’incarnazione di gioie, paure, traumi, dolori, successi e nevrosi del mondo contemporaneo, raccontandoci che Marilyn è ancora Marilyn, oggi più che mai.