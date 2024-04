Il mondo della musica è in lutto, è morto Toto Cutugno

L'ultimo italiano che ha trionfato all'Eurovision prima dei Maneskin. Toto Cutugno, amatissimo anche dai più giovani, è morto ad 80 anni all'ospedale San Raffaele di Milano. Indimenticabile il suo successo con "L'italiano", una canzone che ha conquistato tutti e che scrisse nel 1983 per Adriano Celentano, ma che poi decise di portare sul palco del Festival di Sanremo. Tutto il mondo della musica, in questi minuti, sta ricordando il grande Toto Cutugno. Un uomo dal cuore grande, che ha fatto emozionare e cantare milioni di italiani.

Cutugno era malato da tempo, come ha confermato il suo manager. La sua vita è stata piena di successi con 100 milioni di copie vendute. Toto ha scalato le classifiche conquistando la scena musicale degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo, ma ha vinto solo nel 1980 con il brano "Solo noi". Con "L'italiano", presentato a Sanremo nel 1983, ha raggiunto forse la massima popolarità. Poi è arrivata la grande vittorio all'Eurovision Song Contest, che nel 1990 si chiamava Eurofestival, con "Insieme 1992".





TOTO, L'AMICO DEGLI ITALIANI

Toto Cutugno era nato il 7 luglio 1943 ed è stato per decenni il simbolo per antonomasia della canzone italiana. Anche all'estero. L'italiano è stata cantata ovunque, tradotta in diverse lingue. Indimenticabile la sua performance nel 1990 in con Ray Charles) ed indimenticabili i suoi successi: Il tempo se ne va, La mia musica, Solo noi, solo per citare alcuni titoli. Nel 1987 fu alla guida di una fortunata edizione di 'Domenica In'. Amava la Toscana, sua terra d'origine, era legato alla Liguria. "Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano", una frase storica della canzone L'italiano, divenne un po' il suo slogan nel corso degli anni. Con la chitarra, infatti, girò il mondo. Sempre con il sorriso.





L'ITALIANO, UNA CANZONE NATA PER CASO AL RISTORANTE

"Ero in Canada, in un ristorante a mangiare coi miei musicisti. Ho detto: "Datemi la chitarra". Ho fatto un LA minore ed ho improvvisato. Ho preso un pezzo di carta, ho scritto rigo musicale e note", parola di Toto Cutugno che nel 2018 si raccontò a Fabio Fazio a Che tempo che fa?

"Quando son tornato a Milano da Popy Minellono, il paroliere, abbiamo scritto questo pezzo appositamente per Celentano. Andiamo da lui, che stava girando Il Bisbetico Domato con Ornella Muti. Sul set, in roulotte, gliela facciamo ascoltare e lui dice: "Questa canzone non la farò mai". E io: "Perché?". Lui: "Perché io non ho bisogno di dire sono un italiano, un italiano vero: la gente già sa che sono così", raccontò Cutugno.