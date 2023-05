Il Napoli è campione d'Italia dopo 33 anni, cronaca di un successo annunciato e meritato

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

VITTORIA SENZA DISCUSSIONI

Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia; in questa stagione ha messo d’accordo tutti. Il commento è unanime, la conquista dello scudetto da parte dei partenopei è pienamente meritata. La squadra di Luciano Spalletti ha saputo coniugare qualità, intensità, compattezza, continuità. E’ stato un campionato senza storia: soprattutto per merito del Napoli ma anche per demeriti di chi avrebbe dovuto inseguire e invece si è fatto staccare. La squadra neo campione d’Italia ha sfiorato la perfezione e ha battuto squadre imperfette. L’attesa è durata tanto, trentatre anni che non hanno fatto sbiadire il ricordo e l’ammirazione per Diego Armando Maradona. Questo è il primo scudetto conquistato senza il Pibe de Oro in campo a trascinare tutti, questo è davvero lo scudetto della squadra.

GLI ARTEFICI DEL TRIONFO

Luciano Spalletti è il grande artefice di un progetto che oltre che bello si è rivelato vincente. Alla squadra ha dato un gioco e una identità ben chiari. Ha trasmesso la giusta mentalità, ha gestito alla grande i rapporti all’interno dello spogliatoio. Con lui in copertina ci vanno anche alcuni giocatori chiave: Victor Osihmen, il capocannoniere del campionato ha segnato gol belli e pesanti. Khvicha Kvaratskhelia, la rivelazione del campionato: arrivato da semisconosciuto ha alzato il livello di classe e qualità, le sue giocate (specie nella prima parte della stagione) sono spesso state decisive. Un’altra rivelazione è rappresentata da Kim, gigantesco e spesso insuperabile difensore arrivato dalla Corea. Importante per gli equilibri del centrocampo si è rivelato Lobotka. Ma utili sono stati tutti i componenti della rosa, anche quelli che magari hanno cominciato molte partite in panchina, ma poi – una volta chiamati in causa- hanno saputo farsi trovare pronti. E non si può dimenticare il presidente Aurelio De Laurentiis: ha preso un Napoli agonizzante in serie C e l'ha portato al trionfo, anche con i colpi di mercato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.