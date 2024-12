Il nuovo codice della strada in vigore da domani, ecco tutte le novità

Sono 36 le novità introdotte dal nuovo Codice della Strada, in vigore a partire da domani. Tra i provvedimenti principali, una stretta sull’utilizzo dei cellulari alla guida, sull’abuso di alcol e droghe, oltre a nuovi obblighi per i monopattini. Molti dei provvedimenti inseriti richiederanno disposizioni attuative che, al momento, non sono ancora state fatte e che, presumibilmente, arriveranno nelle prossime settimane.





Le novità per cellulari, alcol e droghe

“Il nostro obiettivo è ridurre il numero di vittime, con tolleranza zero su alcol e droghe”, con queste parole il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato in un’intervista a Libero le novità introdotte.

Chi verrà beccato alla guida con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro riceverà una sanzione tra i 573 e i 2170 euro, con la sospensione della patente tra i 3 e i 6 mesi. Qualora il valore fosse compreso tra 0,8 e 1,5, le forze dell’ordine interverranno con l’arresto fino a 6 mesi, con multa dagli 800 ai 3200 euro e sospensione della patente fino a 1 anno. Sulla licenza di guida, a quel punto, verrà inserito anche un codice che vieta di assumere alcol prima di mettersi alla guida e, inoltre, scatterà l’obbligo di installazione dell’alcolock: il dispositivo che impedisce l’avviamento del veicolo nel caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a zero. Il sanzionato dovrà procurarsi lo strumento a spese proprie. Il divieto di assunzione di alcol rimarrà in vigore per due anni (nel caso di violazione entro i 1,5 grammi) o per 3 anni (nel caso di violazioni superiori a 1,5 grammi).

Sul fronte droghe, fa discutere l’introduzione dei test salivari per accertare la presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo. A prescindere dallo stato psicofisico alterato, questa soluzione andrà a rilevare anche droghe leggere assunte in periodi molto antecedenti al momento in cui il conducente è alla guida, e il cui effetto psicotropo sarebbe ormai svanito.

Per chi si distrae con il cellulare introdotta una sanzione di 250 euro e la sospensione temporanea della patente (da 15 a 60 giorni) con perdita di 5 punti sin dalla prima violazione contestata. A partire dalla seconda si passerà a una multa di 350 euro con decurtazione dagli 8 ai 10 punti e sospensione fino a 60 giorni della licenza di guida.





La stretta sui monopattini

A partire da domani, il nuovo Codice introdurrà l’obbligo di frecce, luci di stop e targa anche per i monopattini. Chi si metterà alla guida di questi veicoli dovrà inoltre indossare un casco e non potrà in alcun modo uscire dai centri abitati. Previsto anche l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, al pari di automobili e moto. I conducenti non potranno circolare contromano e non potranno superare i 50km/h.