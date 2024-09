Il Papa dal viaggio in Papua Nuova Guinea, basta violenza, sfruttamento e droghe

PROSEGUE IL VIAGGIO DEL PAPA IN ASIA E OCEANIA

Papa Francesco ha lanciato un forte appello contro superstizione, violenza, sfruttamento e droghe durante l'incontro con i fedeli a Vanimo, nel nord-ovest della Papua Nuova Guinea. Il Papa ha esortato la comunità a diffondere il messaggio missionario nelle proprie vite quotidiane – in casa, a scuola e nei luoghi di lavoro – per costruire una società in cui regni l'armonia e l'amore reciproco. Francesco ha ribadito la necessità di combattere pratiche distruttive che minano la pace sociale, come violenza, infedeltà e l'uso di sostanze nocive. "Solo così potremo superare paure, divisioni e superstizioni che imprigionano tanti nostri fratelli e sorelle", ha detto il Pontefice, richiamando l'importanza di una comunità unita.





L'INCONTRO A VANIMO

Francesco è arrivato a Vanimo, una delle aree più remote e isolate della Papua Nuova Guinea, dove ha incontrato i fedeli davanti alla Cattedrale locale. Vanimo è una cittadina situata a quasi 1.000 chilometri dalla capitale Port Moresby, con circa 11.000 abitanti, molti dei quali vivono in villaggi sperduti nella giungla. Questa regione, difficilmente accessibile, è servita da missionari argentini da decenni, alcuni dei quali amici personali del Papa. Questi missionari hanno aiutato Francesco a conoscere da vicino le problematiche di questa terra e il lavoro missionario svolto in condizioni difficili.