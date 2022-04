Il patriarca di Mosca Kirill invita a unirsi per combattere i "nemici interni ed esterni della Russia"

Aveva già sostenuto l'"operazione militare speciale" russa in Ucraina all'interno dei suoi sermoni: il patriarca russo Kirill, stretto alleato del presidente Vladimir Putin, ha ripreso la parola per sostenere ancora una volta l'operato di Mosca invitando i sostenitori a unirsi per combattere i "nemici interni ed esterni di Mosca". Il patriarca di Mosca e di tutte le Russie ha richiamato il popolo a raccogliersi intorno alle autorità del Paese, invitando i leader a ricordare le loro responsabilità di servitori del popolo.





L'appello di Kirill

"In questo periodo difficile per la nostra patria, possa il Signore aiutare ognuno di noi a unirci, anche attorno al potere". Con queste parole Kirill riafferma il sostegno della sua chiesa da circa centocinquanta milioni di fedeli a Vladimir Putin e al suo operato in Ucraina. "È così che emergerà la vera solidarietà nel nostro popolo, così come la capacità di respingere i nemici esterni e interni e di costruire una vita con più bene, verità e amore". È l'agenzia Tass a riportare le parole del patriarca durante una cerimonia religiosa nella chiesa dell'Intercessione della Theotòkos, a Mosca. Kirill ha poi aggiunto che il potere è "un'istituzione inalienabile creata da Dio e che ha accompagnato l'umanità nella sua storia". E ancora: "Capita spesso che una persona che ha raggiunto il potere si dimentichi di tutto il resto e che usi questo potere per ampliarlo ulteriormente, o solo per vivere in modo più agiato".