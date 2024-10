Il Premio Nobel per la Medicina assegnato agli scienziati Victor Ambros e Gary Ruvkun

Victor Ambros, nato il 1° dicembre 1953 a Hanover, nel New Hampshire, è un eminente biologo dello sviluppo che ha individuato il primo microRNA noto, chiamato lin-4. Attualmente insegna alla University of Massachusetts Medical School di Worcester, Massachusetts. D’altro canto, Gary Ruvkun, nato nel 1952 a Berkeley, California, è un rinomato biologo molecolare e professore di genetica alla Harvard Medical School di Boston, oltre a lavorare presso il Massachusetts General Hospital. Ruvkun ha scoperto il meccanismo secondo cui lin-4 regola l’attività dei geni target attraverso un appaiamento non perfetto tra le basi nucleotidiche dell’RNA, rivelando così un meccanismo di controllo post-trascrizionale del gene.

Il Premio Nobel per la Medicina 2024 è stato assegnato a Victor Ambros e Gary Ruvkun per le loro ricerche pionieristiche sui microRNA e sulla loro funzione cruciale nella regolazione genica post-trascrizionale. L'annuncio, dato dal Nobel Forum del Karolinska Institutet di Stoccolma, apre la serie di premi Nobel di quest'anno. Seguiranno nei giorni prossimi i Nobel per la Fisica, la Chimica, la Letteratura, la Pace e l’Economia.

L'IMPORTANZA DEI MICRORNA

Ambros e Ruvkun sono stati tra i primi a scoprire che i microRNA sono molecole essenziali per la regolazione genica, influenzando molteplici aspetti dello sviluppo e del funzionamento degli organismi. I microRNA sono frammenti di RNA che non codificano proteine, ma che, legandosi agli RNA messaggeri, riescono a controllarne la traduzione e la sintesi proteica. La scoperta di Ambros e Ruvkun ha cambiato profondamente la comprensione della biologia cellulare, in quanto ha rivelato un nuovo livello di complessità nei processi di regolazione dei geni. Successivamente, Ruvkun ha individuato un altro microRNA, chiamato let-7, che si è scoperto essere evolutivamente conservato in molte specie animali, compresi gli esseri umani. Questo ha suggerito che i microRNA possano avere un ruolo universale e fondamentale nel regolare funzioni genetiche simili in diversi organismi. L’importanza dei microRNA si riflette anche nella loro implicazione in diverse malattie. Alterazioni nei microRNA possono infatti contribuire allo sviluppo di patologie gravi come i tumori e a difetti congeniti, inclusi problemi alla vista, all'udito e allo sviluppo scheletrico. Grazie alla loro scoperta, oggi è possibile esplorare nuovi approcci terapeutici mirati per condizioni complesse che coinvolgono anomalie nei microRNA. La scoperta di Ambros e Ruvkun ha aperto nuove strade per la medicina e la biologia molecolare.