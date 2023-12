Il presidente Sergio Mattarella, pace non è astratto buonismo ma realismo. Poi ai giovani, l'amore non è possesso Photo Credit: Fotogramma.it

Dalla guerra alla violenza contro le donne, dal lavoro che manca al dramma dei migranti: il messaggio di fine anno del presidente Sergio Mattarella è pieno di richiami ma anche di inviti a non rassegnarsi e all’unità che è la nostra forza. Il capo dello stato cita Papa Francesco, Cutro e Casal di Principe. Il presidente parla anche di Pizza Aut e dell'Emilia Romagna. Squisitamente politico è l’invito a votare, ad alzarsi dalla poltrona per recarsi in cabina quando sarà il momento perché «è il voto libero che decide, non rispondere a un sondaggio o stare sui social». Le reazioni arrivano a stretto giro, Giorgia Meloni ha chiamato il capo dello Stato ed ha parlato di “Grande profondità e visione” prima di esprimere piena condivisione sul lavoro e sulla sanità. Per il vicepremier e ministro Salvini sono state pronunciate parole chiare su pace e terrorismo. La segretaria del Pd Elly Schlein che ha riaffermato i valori e principi della Carta Costituzionale, Conte dei 5 stelle ha sottolineato quello stimolo a cambiare le cose, a non rassegnarci.