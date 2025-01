Il presidente Usa Joe Biden assegna le “Medal of Freedom”, tra messaggi di sostegno e politici

Mancano meno di tre settimane dalla fine del mandato presidenziale, Joe Biden ha utilizzato uno dei suoi ultimi atti ufficiali per lanciare un messaggio politico inequivocabile. In un gesto che riflette il suo impegno per la difesa dell'ordine democratico, il presidente uscente degli Stati Uniti, ha premiato 19 personalità con la “Medal of Freedom”, il più alto riconoscimento civile statunitense. Tra i premiati spiccano nomi di grande rilevanza politica e culturale. Diversi dei nominativi legati da una lunga e complessa relazione con l'ex presidente Donald Trump. Nella lista dei 19 premiati alla Casa Bianca compaiono Hillary Clinton, George Soros, i defunti Robert Francis Kennedy e George W. Romney. Biden ha voluto premiare figure vicine al suo partito e chi ha una visione progressista della politica. Il numero uno della Casa Bianca ha lanciato un messaggio chiaro: riaffermare i valori democratici e sostenere chi si è contrapposto alla minaccia rappresentata, a suo avviso, dal tycoon repubblicano.





Figure simboliche

Diverse le figure simboliche premiate da Joe Biden, a cominciare da Hillary Clinton. L’ex first lady, senatrice e segretaria di Stato, è stata insignita della Medal of Freedom per essere stata minacciata di farla incarcerare da Trump. È stato premiato anche George Soros. Il miliardario filantropo noto per il supporto alle cause progressiste e al Partito Democratico. Continuamente attaccato dai repubblicani che lo dipingono come un "burattinaio" dietro le quinte della politica americana.





Robert Francis Kennedy

Tra i premiati anche Robert Francis Kennedy, padre del candidato presidenziale Robert F. Kennedy Jr. Un gesto che può sembrare controverso, per l’orientamento di RFK Jr. verso il sostegno a Trump. Joe Biden ha scelto di premiarlo perché simbolo della lotta per i diritti civili e la giustizia sociale. Non meno significativo è il riconoscimento di George W. Romney. Uomo d'affari e politico repubblicano, ha ricoperto ruoli chiave nel governo. Romney è padre dell'ex senatore Mitt Romney, l'unico repubblicano a votare due volte per l’impeachment di Trump.





Un messaggio politico

Il presidente degli Stati Uniti, Biden, premiando queste personalità lanciando un chiaro messaggio politico: un sostegno esplicito a chi si è schierato contro Trump e i suoi alleati. Lo stesso può dirsi per Liz Cheney, l'ex deputata repubblicana.





I premiati

La lista dei premiati non è limitata alla politica. Ci sono riconoscimenti anche per personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Da Ralph Lauren, icona della moda, ad Anna Wintour, direttrice di Vogue. Lei è stata una grande sostenitrice di Biden. La “Medal of Freedom” è andata anche a leggende dello sport come Lionel Messi e Magic Johnson. A celebrità del cinema come Denzel Washington e Michael J. Fox. Tra i premiati anche lo chef José Andrés, noto per il suo impegno con la World Central Kitchen.