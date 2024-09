Il principe Harry pianifica un viaggio in solitaria, andrà all’estero e senza la consorte Meghan

La conferma è arrivata nelle scorse ore. Il principe Harry sarà in Africa meridionale all'inizio del mese di ottobre come parte di una visita per la sua organizzazione benefica Sentebale, da lui co-fondata nel 2006. Quello in arrivo è anche il primo viaggio nella regione di Harry dal 2019. A quello che scrivono i quotidiani britannici, non sarà accompagnato dalla Meghan Markle.





Harry in Africa

La notizia del viaggio in Africa arriva a poche ore da un’altra missione del secondogenito di re Carlo III. Harry sarà lunedì ai WellChild Awards di lunedì. Al momento però poco si conosce della visita in Africa, a parte l’indizio del mese: ottobre. Durante il viaggio, il duca del Sussex parteciperà ad una serie di incontri legati alla promozione del benessere nelle comunità dell'Africa meridionale, in particolare sui giovani. L’organizzazione benefica Sentebale, di cui è co-fondatorre con il principe Seeiso del Lesotho ha organizzato diversi incontri e discussioni in Lesotho e Johannesburg, in Sudafrica.





Filantropo

Durante la settimana dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il principe Harry è apparso in diversi eventi umanitari e filantropici. È stato ospite d'onore alla Clinton Global Initiative a New York martedì, dove ha pronunciato un discorso appassionato chiedendo azioni per affrontare la minaccia che il mondo online rappresenta per i bambini. Inoltre ha parlato in modo toccante di sua madre, la principessa Diana, durante una tavola rotonda sul Diana Award. Il duca del Sussex è apparso anche al Tonight Show con Jimmy Fallon.