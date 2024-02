Il principe William riprende gli impegni ufficiali dopo l’intervento di Kate

Dalla metà di gennaio, da quando Kate Middleton è stata sottoposta ad un intervento all’addome, il principe e futuro Re aveva azzerato la sua agenda pubblica. Per poterle stare accanto e seguire i tre figli durante la preannunciata lunga convalescenza della principessa del Galles. Il principe William, ora, riprende gli impegni pubblici per la famiglia reale britannica, si legge in una nota di Kensington Palace.

L’AGENDA

L'erede al trono dovrà compiere una cerimonia di investitura mercoledì prossimo al castello di Windsor e in serata prendere parte al gala annuale di raccolta fondi della London Air Ambulance nel centro di Londra. Questo ritorno parziale all'attività ufficiale, come lo definisce la Bbc, arriva mentre la principessa e re Carlo III, che ha subito una procedura alla prostata nello stesso ospedale privato della capitale britannica, sono in fase di recupero, molto più breve per il sovrano, e non possono partecipare a impegni pubblici. Il ritorno di William può essere letto anche come una notizia indirettamente rassicurante sulle condizioni di salute di Kate, su cui è stato tenuto grande riserbo. Soprattutto se si considerano le voci del tutto infondate emerse la settimana scorsa su alcuni media scandalistici, secondo cui la principessa sarebbe stata in pericolo di vita e addirittura in coma durante la sua degenza alla London Clinic.