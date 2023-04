Il prof in aula tiene in braccio il figlio dell’allieva, la foto diventa virale

Secondo quanto raccontato, tutto sarebbe nato tempo fa, quando nel corso di una lezione, mentre il docente stava parlando agli studenti, si è sentito il pianto del bambino. La madre, imbarazzata, si era alzata per lasciare l'aula. A quel punto Engelberg non si è scomposto: è andato verso di loro, ha preso il piccolo in braccio per calmarlo e ha ripreso a fare lezione.

Ammettiamolo, a chiunque abbia frequentato l’Università è capitato almeno una volta, dopo due ore di lezione, di voler scoppiare a piangere. Con questa scelta, viene data la possibilità alle studentesse di portare i bambini piccoli a lezione nel momento in cui non sanno a chi lasciarli o se devono allattare , così nessuna mamma si trova a scegliere tra curare un figlio e la propria istruzione.

Immaginate di essere in un’aula universitaria . Il professore sta spiegando mentre tutti sono concentrati… quando all’improvviso un urlo squarcia il silenzio ! No, non è l’inizio di un film horror, ma quanto accade regolarmente all’Università ebraica di Gerusalemme quando fa lezione il professor Sydney Engelberg. Il docente, infatti, consente alle proprie studentesse e ai propri studenti di frequentare le lezioni con i propri figli , impegnandosi anche a calmarli qualora esplodano in pianti disperati!

Lo stupore per le reazioni in rete

La figlia di Engelberg ha visto la foto sul web e l'ha condivisa con un messaggio che finiva così: "Mio padre è il migliore del mondo". A quanto pare ora le richieste per intervistarlo arrivano da tutto il mondo e il prof non contiene lo stupore: per lui fare lezione con un bimbo al seguito non è un fatto inusuale: "Direi che ci sono uno o più bambini in una o più classi ogni settimana".

A commentare il post pubblicato dalla figlia centinaia di commenti: "È un bene che un professore capisca quanto sia difficile essere una studentessa e una madre che sta cercando di migliorarsi anche per suo figlio", commenta qualcuno. Altri criticano la presenza dei bambini in aula, troppe distrazioni per gli altri studenti! Nonostante questo il prof. ci tiene a specificare: questo non vuol dire che la sua aula diventi un asilo nido, ma lui è semplicemente comprensivo in caso di necessità.